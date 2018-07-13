 Екс-прем′єра Пакистану Шаріфа арештували через справу про корупцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Екс-прем'єра Пакистану Шаріфа арештували через справу про корупцію

Колишнього прем'єра Пакистану Наваза Шаріфа разом із донькою затримали через звинувачення у корупції. Його було нещодавно заочно засуджено до десяти років ув'язнення.

Наваз Шаріф з донькою Маріям на прес-конференції в Лондоні

Наваз Шаріф з донькою Маріям на прес-конференції в Лондоні перед затриманням

У Пакистані арештували колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, якого звинувачують у корупції. Його разом з донькою Маріям затримали у п'ятницю, 13 липня, в аеропорту міста Лахор після повернення з Лондона, де він відвідував хвору дружину, передає агенція AP.

Шаріфа нещодавно було заочно засуджено до 10 років в'язниці у справі про корупцію, його доньці загрожує ув'язнення терміном сім років. Екс-прем'єра взяли під варту, однак, очікується, що він оскаржить арешт та вимагатиме звільнення під заставу. Поки не повідомлялося, коли буде подана апеляція, але він має зробити це до понеділка, 16 липня.

У Лахорі колишнього прем'єра чекали близько 15 тисяч його прихильників, передає агенція AFP. Перед його поверненням поліція провела масові затримання членів його Пакистанської мусульманської ліги.

Навазу Шаріфу було заборонено займатися політикою. Зараз його партію очолює його брат Шахбаз Шаріф. У телевізійному зверненні до прихильників з Лондона екс-прем'єр заявив, що не боїться в'язниці і просить людей голосувати за його партію на виборах, що відбудуться 25 липня.

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Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф подав у відставку після рішення Верховного суду звільнити його з посади за результатами антикорупційного розслідування. Справу порушили через скандал навколо "панамських документів". (28.07.2017)

Наваз Шариф втратив посаду прем'єр-міністра Пакистану через антикорупційне розслідування щодо нього та його дітей. Своїм же наступником він бачить свого брата Шахбаза. (29.07.2017)

Розслідування щодо Шаріфа почалось після публікації "панамських документів". В них йдеться, що кілька дітей екс-прем'єра були пов'язані з офшорними компаніями, які використовувались для відмивання грошей та купівлі закордонних активів, зокрема дорогих квартир у Лондоні. Він також не повідомив про отримання зарплатні від компанії свого сина, яка зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах, розміром 2,7 тисячі доларів США на місяць.

У липні 2017 року Шаріф був відсторонений Верховним судом країни від посади прем'єр-міністра Пакистану. 6 липня цього року Антикорупційний суд Ісламабада заочно засудив його до 10 років в'язниці у справі про корупцію. Зять Шаріфа зараз перебуває у в'язниці через вирок за цією ж справою, пов'язаною з купівлею дорогих квартир у Лондоні за нелегально отримані кошти.

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