Екс-прем'єра Малайзії знову заарештували

Колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака знову заарештували у середу, 19 вересня, інформує агенція dpa. Міністрові висунули нові обвинувачення в корупції, пов'язані зі скандалом навколо державного Першого малайзійського фонду розвитку (1MDB). Разаку закидають переказ понад 600 мільйонів доларів США на особисті рахунки. Політик має постати перед судом 20 вересня щодо нових обвинувачень, повідомили в антикорупційному органі країні.

Після першого арешту в липні суд у Куала-Лумпурі відпустив Разака під заставу. Утім, нові обвинувачення вважають більш вагомими.

Чинний прем'єр-міністр Малайзії 93-річний Махатхир Мохамад, котрий неодноразово критикував Разака через корупційний скандал, знову відкрив слідство у справі 1MDB одразу після своєї перемоги на парламентських виборах, що відбулися у травні.

У рамках розслідування з кількох приватних резиденцій Разака конфіскували великі суми готівки, коштовності, дорогі сумки і годинники на загальну суму в один мільйон малайзійських рингіт.

Нагадаємо, що Наджиба Разака, котрий виконував обов'язки прем'єр-міністра Малайзії з 2009 по 2018 роки, у липні звинуватили в переказі великих грошових сум (повідомлялося про 700 мільйонів доларів США) через Перший малайзійський фонд розвитку (1MDB) на свої особисті банківські рахунки. Разак очолював наглядову раду фонду. Як вважало слідство, загалом через фонд було розкрадено 4,5 мільярда доларів.

Скандал навколо коштів вибухнув ще у 2015 році, коли видання The Wall Street Journal опублікувало результати розслідування щодо банківських рахунків Разака. Разак заявив, що невинуватий у корупційних злочинах, які йому закидають.