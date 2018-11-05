 Екс-президента України Януковича викликають до суду через пресу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

Екс-президента України Януковича викликають до суду через пресу

Оболонський суд міста Києва викликає екс-президента України Віктора Януковича на судове засідання 19 листопада повісткою у виданні "Урядовий кур'єр".

Віктор Янукович

Віктор Янукович

Повістку про виклик екс-президента України Віктора Януковича на судове засідання в справі про державну зраду оприлюднено в урядовому виданні "Урядовий кур'єр" у номері за вівторок, 6 листопада.

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Подільський райсуд Києва розпочав розглядати по суті справу екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича. ГПУ інкримінує йому співучасть у захопленні держвлади колишнім президентом Віктором Януковичем. (18.10.2018)

Оболонський районний суд Києва завершив дебати у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Він зможе оголосити своє останнє слово 19 листопада. (30.10.2018)

"Оболонський районний суд міста Києва викликає на судове засідання Януковича Віктора Федоровича (...) на 10:00 19 листопада 2018 року в кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича в скоєнні злочинів", - йдеться в повістці.

У документі також зазначено, що обвинувачений має право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, 30 жовтня Оболонський райсуд Києва оголосив про завершення судових дебатів у справі про держзраду екс-президента Януковича. Суд оголосив про завершення дебатів і ще надав адвокатові Олександру Горошинському час для реєстрації в реєстрі іноземних адвокатів Російської Федерації, щоб він міг бути присутнім під час виступу Януковича в суді в режимі відеоконференції з останнім словом.

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