Екс-президента України Януковича викликають до суду через пресу

Повістку про виклик екс-президента України Віктора Януковича на судове засідання в справі про державну зраду оприлюднено в урядовому виданні "Урядовий кур'єр" у номері за вівторок, 6 листопада.

"Оболонський районний суд міста Києва викликає на судове засідання Януковича Віктора Федоровича (...) на 10:00 19 листопада 2018 року в кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича в скоєнні злочинів", - йдеться в повістці.

У документі також зазначено, що обвинувачений має право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, 30 жовтня Оболонський райсуд Києва оголосив про завершення судових дебатів у справі про держзраду екс-президента Януковича. Суд оголосив про завершення дебатів і ще надав адвокатові Олександру Горошинському час для реєстрації в реєстрі іноземних адвокатів Російської Федерації, щоб він міг бути присутнім під час виступу Януковича в суді в режимі відеоконференції з останнім словом.