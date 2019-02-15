 Екс-міністр оборони США: Не хочу назад в епоху ракет ″Першинг″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.02.2019

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Європа

Екс-міністр оборони США: Не хочу назад в епоху ракет "Першинг"

Вільям Коен переконаний, що Заходу не слід полишати спроби повернути Росію за стіл перемовин заради збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Він дав ексклюзивне інтерв'ю DW у Мюнхені.

Екс-міністр оборони США Вільям Коен в інтерв'ю DW

Екс-міністр оборони США Вільям Коен в інтерв'ю DW

Додаткові санкції щодо Росії могли б допомогти повернути Кремль за стіл перемовин заради збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Таку думку Вільям Коен (William Cohen), колишній міністр оборони США, висловив в інтерв'ю DW на 55-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить з 15-го по 17-е лютого в столиці Баварії.

Санкційні інструменти, переконаний Коен, допоможуть "Росії зрозуміти, що вона повинна зробити" і змусять "відмовитися від звинувачень на адресу НАТО". "Я б віддав перевагу застосуванню додаткових санкцій", - заявив Коен. Він наголосив, що країни НАТО сходяться на думці про використання Росією ракет, котрі порушують договір про РСМД.

1988 рік: виведення ракет Першинг-2 з Німеччини. На плакаті: Ми дали шанс миру

1988 рік: виведення ракет "Першинг-2" з Німеччини. На плакаті: "Ми дали шанс миру"

Коен, який очолював оборонне відомство США в адміністрації Білла Клінтона, сказав, що пам'ятає "часи, коли СРСР поставив на озброєння балістичні ракети СС-20 (в радянській класифікації РСД-10 "Піонер"- Ред.), а США у відповідь розмістили в Європі свої ракети "Першинги".

Тоді ескалація конфлікту викликала серйозне занепокоєння в Європі та призвела до напруженості між НАТО і СРСР.

"Я б не хотів повертатися в таке минуле", - зазначив колишній американський високопосадовець.

"НАТО не обов'язково відповість розміщенням ядерних боєголовок"

Відповіддю НАТО на нові російські балістичні ракети може стати розгортання комплексів, які матимуть не ядерний, але все ж "значний руйнівний потенціал", припустив Коен.

DW.COM

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Втім, екс-міністр оборони США уточнив - він волів би, щоб сторони не відмовлялися від перемовин і доклали зусиль для скорочення озброєнь.

Також Вільям Коен закликав міжнародне співтовариство розпочати багатосторонній діалог щодо глобальної угоди зі скорочення озброєнь, зокрема і ядерних. Серед учасників таких переговорів він назвав Індію, Іран, КНР, КНДР і Пакистан.

Коен в інтерв'ю DW прокоментував і заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив в листопаді 2018 року про те, що РФ отримала гіперзвукову зброю. "Коли ви говорите про зброю, яка в п'ять разів швидша за звук, то чи можна від неї захиститися? Думаю, що відповідь негативна", - зауважив колишній глава оборонного відомства США.

На практиці, зазначив екс-міністр, поява такої зброї призведе до того, що сторони будуть змушені "звести курки". "Питання постане таким чином: хто першим завдасть удару, якщо не існує можливості захиститися? Такий світ не назвеш стабільним", - підсумував Вільям Коен. США, згідно з офіційними звітами, на даний момент не володіють гіперзвуковою зброєю, хоча і ведуть такі розробки.

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Докладно

Екс-міністр оборони США Вільям Коен в інтерв'ю DW

Екс-міністр оборони США: Не хочу назад в епоху "Першингів"

Вільям Коен переконаний, що Заходу слід повернути РФ за стіл перемовин заради збереження ДРСМД.  

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