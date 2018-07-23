 Екс-лідер Каталонії Пучдемон повертається з Німеччини до Бельгії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Екс-лідер Каталонії Пучдемон повертається з Німеччини до Бельгії

Після того, як німецький суд скасував постанову про екстрадицію до Іспанії колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона, він вирішив повернутися до Бельгії.

Карлес Пучдемон повернеться з Німеччини до Бельгії

Карлес Пучдемон повернеться з Німеччини до Бельгії

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон планує в цю суботу залишити Німеччину та повернутися до Бельгії, де перебував після втечі з Іспанії навесні. Про це він заявив на прес-конференції в Берліні в середу, 25 липня, повідомляє агенція dpa. Він додав, що його політична активність також буде базуватися у Бельгії.

Таке рішення Пучдемон прийняв після того, як верховний земельний суд Шлезвіг-Гольштейна скасував постанову про його екстрадицію до Іспанії. Раніше Верховний суд Іспанії скасував міжнародний ордер на арешт Пучдемона.

Німецький суд визнав допустимою екстрадицію Пучдемона в Іспанію лише за звинуваченням у розтраті державних коштів, але не в заколоті. Це означає, що в Іспанії Пучдемона можуть судити лише за набагато менш серйозним обвинуваченням.

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Після того, як німецький суд відмовився видати Іспанії Пучдемона за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, Мадрид зняв відповідний запит на екстрадицію політика та ще п'яти його однодумців. (19.07.2018)

Верховний земельний суд Шлезвіг-Гольштейна скасував постанову про екстрадицію лідера каталонських сепаратистів до Іспанії. Раніше Верховний суд Іспанії скасував міжнародний ордер на арешт Пучдемона. (20.07.2018)

Карлес Пучдемон перебуває в полі зору іспанських органів юстиції як організатор несанкціонованого референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Після референдуму він втік до Бельгії, проте в березні був заарештований на підставі європейського ордера, коли проїжджав через територію Німеччини. Згодом німецький суд відпустив його на волю під заставу у 75 тисяч євро.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. 

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