Екс-лідер Каталонії Пучдемон повертається з Німеччини до Бельгії

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон планує в цю суботу залишити Німеччину та повернутися до Бельгії, де перебував після втечі з Іспанії навесні. Про це він заявив на прес-конференції в Берліні в середу, 25 липня, повідомляє агенція dpa. Він додав, що його політична активність також буде базуватися у Бельгії.

Таке рішення Пучдемон прийняв після того, як верховний земельний суд Шлезвіг-Гольштейна скасував постанову про його екстрадицію до Іспанії. Раніше Верховний суд Іспанії скасував міжнародний ордер на арешт Пучдемона.

Німецький суд визнав допустимою екстрадицію Пучдемона в Іспанію лише за звинуваченням у розтраті державних коштів, але не в заколоті. Це означає, що в Іспанії Пучдемона можуть судити лише за набагато менш серйозним обвинуваченням.

Карлес Пучдемон перебуває в полі зору іспанських органів юстиції як організатор несанкціонованого референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Після референдуму він втік до Бельгії, проте в березні був заарештований на підставі європейського ордера, коли проїжджав через територію Німеччини. Згодом німецький суд відпустив його на волю під заставу у 75 тисяч євро.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону.