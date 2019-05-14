 Екс-командувача Нацгвардії Аллерова заарештовано на два місяці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

Екс-командувача Нацгвардії Аллерова заарештовано на два місяці

Суд у Києві постановив взяти на два місяці під варту екс-командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова. Водночас суд передбачив можливість внесення застави.

Юрій Аллеров

Юрій Аллеров

Солом’янський районний суд Києва в п'ятницю, 17 травня, постановив узяти під варту колишнього командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова терміном на 60 діб, до 12 липня, з правом внесення застави розміром 4,8 мільйона гривень.

"Суд обрав запобіжний захід Аллерову у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 4,8 мільйона гривень", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). У прокуратурі зазначили, що рішення про апеляцію буде ухвалене після ознайомлення з повним текстом рішення суду. Своїм рішенням суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, що наполягала на заставі розміром 11 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Юрія Аллерова було затримано за підозрою у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 мільйона гривень. Водночас у цій справі було затримано генерального директора компанії-забудовника та оцінювача. Під час судового засідання Аллеров заявив, що не має наміру ховатися від слідства, зокрема, "тікати в Росію", повідомляє агентство "Українські новини". Він також заперечив факт змови під час будівництва квартир для військових, яку йому інкримінує слідство НАБУ.

DW.COM

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Слідство встановило, що у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія за попередніми домовленостями.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO. В НАБУ зазначили, що така схема зловживань із землею колишніх військових частин не є унікальною і в роботі детективів зараз перебуває низка подібних епізодів.

7 травня президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив Аллерова з посади командувача Нацгвардії. 

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