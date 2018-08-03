Екс-віце-президента Аргентини засудили за корупцію

Суд у Буенос-Айресі у вівторок, 7 серпня, засудив колишнього аргентинського віце-президента Амадо Буду до п'яти років і десяти місяців ув'язнення. Окрім того, Буду заборонено до кінця його життя обіймати будь-які державні посади, оскільки його злочин вважається "непоєднуваним" із обов'язками державного службовця.

55-річного екс-посадовця визнали винним у "пасивному хабарництві". Згідно з судовим вироком, у 2010 році, будучи міністром економіки, він був сприяв порятунку фірми Ciccone Calcografica від банкрутства. Буду використав свій вплив на центробанк країни, щоб зробити для цієї фірми замовлення в обхід конкурсу на друк нових банкнот. За свою допомогу Буду, йдеться у вироку, отримав частину контролю над фірмою.

Сам екс-віце-президент заперечує, що домагався отримання частини акцій компанії. Адвокати Буду мають намір подавати апеляцію на вирок суду.

Буду перебував на посаді міністра економіки Аргентини з 2009 по 2015 рік. При цьому з 2011 він також був віце-президентом при президентці Крістіні Фернандес де Кіршнер. Кіршнер, яка нині обіймає посаду сенатора, має гарантовану недоторканність щодо кримінальних проваджень та не коментує скандал довкола свого колишнього віце-президента.