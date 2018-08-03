 Екс-віце-президента Аргентини засудили за корупцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

Екс-віце-президента Аргентини засудили за корупцію

Колишнього віце-президента Аргентини Амадо Буду засудили до п'яти років і десяти місяців ув'язнення за махінації із замовленням на друк грошових банкнот.

Амадо Буду

Амадо Буду

Суд у Буенос-Айресі у вівторок, 7 серпня, засудив колишнього аргентинського віце-президента Амадо Буду до п'яти років і десяти місяців ув'язнення. Окрім того, Буду заборонено до кінця його життя обіймати будь-які державні посади, оскільки його злочин вважається "непоєднуваним" із обов'язками державного службовця.

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Урядова коаліція "Давайте змінимося" здобула найбільше голосів на проміжних виборах до парламенту Аргентини. Колишня президентка де Кіршнер отримала місце у верхній палаті парламенту і недоторканність. (23.10.2017)

Збитки держави від корупції на українській митниці становлять близько 4,8 мільярда доларів на рік, підрахувала німецька газета Süddeutsche Zeitung. Згідно з розслідуванням, у схемах задіяні поліція, ДПС, ГПУ та СБУ. (06.08.2018)

55-річного екс-посадовця визнали винним у "пасивному хабарництві". Згідно з судовим вироком, у 2010 році, будучи міністром економіки, він був сприяв порятунку фірми Ciccone Calcografica від банкрутства. Буду використав свій вплив на центробанк країни, щоб зробити для цієї фірми замовлення в обхід конкурсу на друк нових банкнот. За свою допомогу Буду, йдеться у вироку, отримав частину контролю над фірмою.

Сам екс-віце-президент заперечує, що домагався отримання частини акцій компанії. Адвокати Буду мають намір подавати апеляцію на вирок суду.

Буду перебував на посаді міністра економіки Аргентини з 2009 по 2015 рік. При цьому з 2011 він також був віце-президентом при президентці Крістіні Фернандес де Кіршнер. Кіршнер, яка нині обіймає посаду сенатора, має гарантовану недоторканність щодо кримінальних проваджень та не коментує скандал довкола свого колишнього віце-президента.

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