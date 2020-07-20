Екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу очолив київське "Динамо"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря", румун Мірча Луческу зайняв пост головного тренера футбольного клубу "Динамо" (Київ), повідомив у четвер, 23 липня, офіційний сайт клубу. Посада наставника "Динамо" була вакантною три дні після звільнення 20 липня Олексія Михайличенка та його тренерського штабу. Контракт "Динамо" з Луческу укладений на два роки з можливістю продовження ще на рік.

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з кращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", - заявив президент клубу Ігор Суркіс.

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У свою чергу, Луческу сказав, що скучив за Україною і хотів повернутися в країну, де у нього були успішні результати. "Тут у мене були дуже хороші відносини з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов в клуб з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я доб'юся на чолі "Динамо". Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - заявив Луческу.

Реакція ультрас "Динамо" на призначення Луческу

Призначенням Луческу обурилися ультрас київського клубу. "Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу "Динамо" - це плювок в очі усім вболівальникам "Динамо", і Суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою", - йдеться у заяві ультрас клубу, що розміщена на офіційній сторінці об'єднання у Facebook.

У повідомленні наголошується, що "акції протесту не змусять себе довго чекати".

Колишній тренер "Шахтаря" буде тренувати київське "Динамо"

12 років на чолі "Шахтаря"

Румунський фахівець тренував "Шахтар" з травня 2004 по травень 2016 року. За 12 років під його керівництвом команда провела 573 матчі і завоювала 22 трофеї. Луческу привів "Шахтар" до восьми перемог у чемпіонаті України, шість разів команда ставала володарем кубка країни і сім разів - Суперкубка України. Головним досягненням Луческу на європейській арені став тріумф "Шахтаря" в останньому в історії розіграші Кубка УЄФА (нині Ліга Європи) в 2009 році.

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Луческу вісм разів визнавався найкращим тренером України. На честь нього в 2011 році була відкрита Іменна зірка на Алеї Слави біля "Донбас Арени" в Донецьку.

Після "Шахтаря" Луческу сезон пропрацював у пітерському "Зеніті", потім у 2017-2019 роках тренував збірну Туреччини.

До "Шахтаря" Луческу тренував збірну Румунії, румунські "Динамо" і "Рапід", італійський "Інтер", турецькі "Галатасарай" і "Бешикташ".