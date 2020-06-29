Екссуддю Оксану Царевич виправдали у справі "автомайданівців"

Шевченківський районний суд Києва у вівторок, 30 червня, визнав невинною колишню суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич у винесенні неправосудних рішень. Її обвинувачували в тому, що у січні 2014 року після автопробігу "Автомайдану" до резиденції колишнього президента Віктора Януковича "Межигір'я" вона позбавила водійських прав мінімум чотирьох автовласників.

Судовий розгляд тривав чотири роки. Суддя зазначив, що у матерілах немає доказів, які свідчили б про вину Царевич.

Як повідомляє інтернет-видання "Ґрати", протоколи про незупинення водіїв на вимогу ДАІ, які розглядала Царевич, були складені на основі підроблених рапортів, підсудні та свідки вказували на це. Зокрема, підприємниця Ольга Лугова і журналістка Оксана Коваленко стверджували, що не проїжджали повз пост ДАІ на перетині Столичного і Залізничного шосе, де їх нібито намагалися зупинити інспектори. Прессекретарка посольства Канади Інна Царькова в той день нібито взагалі не була в Києві, а в рапорті про порушення художниці Софії Атлантової не було підпису.

З посади судді Оксану Царевич у вересні 2016 року звільнив колишній президент Петро Порошенко за порушення присяги. Вона намагається оскаржити звільнення в Верховному суді.

Раніше цього місяця Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 375 Кримінального кодексу. Вона передбачала кримінальна відповідальність суддів за винесення "завідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови. Саме за цією статтею намагалися притягнути до відповідальності Царевич.