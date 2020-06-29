Експрем'єра Франції Фійона засудили до двох років в'язниці

Колишнього прем'єр-міністра Франції та кандидата в президенти країни Франсуа Фійона засудили до п'яти років в'язниці, з яких до трьох років умовно, через фіктивне працевлаштування своєї дружини. Відповідне рішення у понеділок, 29 червня, ухвалив суд у Парижі. Дружина Фійона Пенелопа протягом 15 років працювала його помічницею в парламенті Франції - Національних зборах. Вона також була визнана винною та засуджена до трьох років умовно. Кожен з подружжя має сплатити штраф розміром у 375 тисяч євро, передає агенція новин AFP.

Третій обвинувачуваний у цій справі - наступник Фійона в парламенті Марк Жуло, який також працевлаштував Пенелопу Фійон, - отримав два роки умовно та штраф у 20 тисяч євро.

Суддя зазначив, що зарплатня, яку отримувала Пенелопа Фійон, не відповідала її реальній роботі в Національних зборах, передає радіостанція Franceinfo. Як повідомляється, в основному вона відправляла листи. Подружжя Фійонів має також повернути Національним зборам Франції понад мільйон євро, які отримала Пенелопа.

Фійон оскаржить вирок, повідомив його адвокат Антонін Леві, передає агенція новин Reuters. Це означає, що він не буде відправлений до в'язниці до розгляду апеляції.

Провадження проти Франсуа Фійона було відкрите в березні 2017 року. Його обвинувачували у розтраті державних коштів через фіктивне працевлаштування дружини Пенелопи на посаді його помічниці, коли Фійон був депутатом Національних зборів Франції. Вона обіймала цю посаду протягом 15 років і, як підозрювало слідство, насправді не виконувала жодних функцій, а просто отримувала гроші з бюджету.

Кандидат від консерваторів Франсуа Фійон вважався фаворитом у боротьбі за президентське крісло у Франції в 2017 році, однак його рейтинги різко знизилися після того, як спалахнув скандал навколо фіктивного працевлаштування його дружини. Це значною мірою відкрило шлях до перемоги на виборах Еммануелю Макрону.