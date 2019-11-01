 Експрезиденту Пакистану винесли смертний вирок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Експрезиденту Пакистану винесли смертний вирок

Суд виніс смертний вирок колишньому президенту Пакистану Первезу Мушаррафу. Його було винесено заочно, бо експрезидент країни живе в Дубаї. Мушарраф керував Пакистаном з 1999-го до 2008 року.

Колишній президент Пакистану Первез Мушарраф

Колишній президент Пакистану Первез Мушарраф

Суд у Пакистані у вівторок, 17 грудня, виніс смертний вирок колишньому президенту країни Первезу Мушаррафу. Його визнали винним у державній зраді через призупинення дії конституції країни у 2007 році, передає агентство dpa.

DW.COM

США можуть закінчити війну в Афганістані за тиждень, але не хочуть вбивати "мільйони людей", заявив президент Дональд Трамп. Він розраховує на те, що Пакистан допоможе американським військовим вийти з Афганістану. (22.07.2019)

Ісламабад вислав індійського посла і оголосив про призупинення двосторонньої торгівлі через те, що Індія скасувала спеціальний статус Кашміру. (07.08.2019)

Спеціальний суд, у якому брали участь троє суддів, оголосив відповідне рішення в столиці країни Ісламабаді після декількох років судового розгляду справи Мушаррафа, який керував Пакистаном між 1999 та 2008 роками.

Наразі експрезидент Пакистану проживає в Дубаї. У 1999 році він скинув тодішнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, організувавши безкровний військовий переворот. А в 2007 році Мушарраф призупинив дію конституції Пакистану, щоб уникнути юридичного оскарження свого правління. У 2008 році під тиском опозиції він пішов у відставку.

Нагадаємо, Пакистан здобув незалежність від Великобританії в 1947 році. З того року майже половину часу країною керували генерали.

Також за темою

Pakistan | Demonstration der Opposition gegen Imran Khan

Ісламісти в Пакистані вимагають відставки уряду 01.11.2019

Тисячі прихильників опозиції протестують в Ісламабаді і погрожують уряду хаосом. На вулицях чергують поліцейські та військові. Їхнє завдання - не дати демонстрантам потрапити до урядового кварталу.

Indien Kaschmir-Konflikt nach Änderung Artikel 370

Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії 07.08.2019

Ісламабад вислав індійського посла і оголосив про призупинення двосторонньої торгівлі через те, що Індія скасувала спеціальний статус Кашміру.

Indien Kaschmir Soldaten in Srinagar

Індія скасує обмеження на телекомунікації в Кашмірі 16.08.2019

Проти обмежень телефонного й інтернет-зв'язку, запровадженого Індією у Кашмірі, позиваються ЗМІ. Уряд країни обіцяє їх скасувати у найближчі дні.

Реклама

Докладно

Мережеві тролі активно працють в Україні, Росії та Польщі

"Фабрики тролів" - новий стандарт у політичному піарі?

"Фабрики тролів" активні Україні, Росії та Польщі. Як вони влаштовані і що з ними робити?  

Працівникам робітничих спеціальностей стане легше знайти роботу у ФРН

Знайти роботу у ФРН стане простіше: ключові нововведення

З березня 2020 року у ФРН будуть спрощені вимоги для бажаючих влаштуватися на роботу з третіх країн. Що зміниться?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  