Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні звільнили з-під варти

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні в ніч на середу, 19 червня, звільнили у Франції з-під варти після допиту в рамках корупційного розслідування щодо визначення країни-господарки Чемпіонату світу з футболу 2022 року (нею став Катар).

Платіні заперечив свою причетність до корупції, і французька влада не оголосила обвинувачень на його адресу. "Це (допит. - Ред.) тривало довго, але зважаючи на кількість питань, інакше бути й не могло. Вони питали про Євро-2016, Чемпіонат світу в Росії, Чемпіонат світу в Катарі, "Парі Сен-Жермен", ФІФА", - розповів Платіні після звільнення.

У вівторок, 18 червня, також були допитані радниця з питань спорту колишнього французького президента Ніколя Саркозі Софі Діон та колишній генеральний секретар аміністрації президента Франції Клод Геан, повідомило агентство AP.

Раніше у ФІФА вже розслідували обрання Катару як країни-господарки Чемпіонату світу 2022 року. Однак тоді не було виявлено жодних ознак порушень. Зараз розслідування веде прокуратура Франції. За даними французьких ЗМІ, слідчі зокрема цікавляться зустріччю Платіні в Єлисейському палаці 23 листопада 2010 року з тодішнім президентом Франції Ніколя Саркозі та теперішнім еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Невдовзі після цього, у грудні 2010 року, Катар отримав право на проведення світового футбольного форуму в 2022 році, а Росія - в 2018-му. Платіні публічно підтримав Катар, який при голосуванні випередив США.

Нагадаємо, Мішель Платіні був обраний президентом УЄФА в 2007 році. Комісія з етики ФІФА у 2015 році відсторонила Йозефа Блаттера та Платіні від футболу на вісім років через платіж останньому з боку ФІФА на два мільйони швейцарських франків у 2011 році. У 2016 році термін усунення Платіні скоротили до чотирьох років.