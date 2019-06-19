Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні затримали у Франції

Колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні затримали у вівторок, 18 червня. Арешт відбувся в рамках розслідування корупції під час вибору країни-господині чемпіонату світу 2022 року (Катару).

Повідомляється, що Платіні перебуває в управлінні судової поліції в французькому Нантері.

Нагадаємо, що Мішель Платіні був обраний президентом УЄФА в 2007 році. Комісія з етики ФІФА у 2015 році відсторонила Йозефа Блаттера та Платіні від футболу на вісім років через платіж останньому з боку ФІФА на два мільйони швейцарських франків у 2011 році. У 2016 році термін усунення Платіні скоротили до чотирьох років.