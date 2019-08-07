 Експрезидента Киргизстану Атамбаєва засудили до 11 років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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Експрезидента Киргизстану Атамбаєва засудили до 11 років ув'язнення

Експрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв засуджений до 11 років ув'язнення у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета.

Алмазбек Атамбаєв

Алмазбек Атамбаєв (фото з архіву)

Суд у столиці Киргизстану Бішкеку засудив експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва до 11 років та двох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок було винесено у вівторок, 23 червня, у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Рішенням суду Атамбаєва також позбавили державних звань та нагород.

У справі винною визнана також колишня генеральна прокурорка Киргизстану Індіра Джолдубаєва, їй присудили штраф у 5 мільйонів сомів (59 тисяч євро). Загалом підозрюваними у справі були 19 колишніх киргизьких чиновників, з 14 з них були підписані угоди про співпрацю із слідством.

Батукаєв, який відбував тривалий термін ув'язнення в колонії, у 2013 році був звільнений за станом здоров'я та виїхав до Чечні. У парламенті Киргизстану була через це створена спеціальна комісія, проти розслідування вона не завершила. Відновили його в 2019 році, тоді міністерство внутрішніх справ країни затримало Атамбаєва, а також низку посадовців міністерства охорони здоров'я, які, за версією слідства, безпідставно діагностували Батукаєву тяжке захворювання.

Атамбаєв був президентом Киргизстану з 2011 по 2017 рік. Коли влітку 2019 року поліцейські намагалися його затримати, це призвело до сутичок з прихильниками експрезидента, в яких постраждало понад сто осіб. Один поліцейський загинув.

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