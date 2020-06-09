Експолковника в Австрії засудили за передачу Росії держтаємниць

Земельний суд Зальцбурга у вівторок, 9 червня, засудив полковника австрійської армії у відставці Мартіна М. до трьох років ув'язнення за передачу Росії відомостей, що становлять державну та військову таємницю.

За даними слідства, колишній полковник щонайменше з 1992 до 2018 року передавав Головному розвідувальному управлінню Генштабу збройних сил РФ секретні матеріали і отримав за це 280 тисяч євро.

Судовий процес проходив в закритому режимі для захисту національної безпеки. Перед початком процесу, обвинувачений який вважає себе патріотом Австрії, визнав, що передавав Росії певні відомості. Однак він стверджує, що ці дані не порушували держтаємницю, бо він отримував їх виключно з відкритих джерел, і порівняв свою роботу з роботою кореспондента за кордоном, заявив його адвокат. За час співпраці Мартін М. і офіцер ГРУ, який платив йому за інформацію, стали друзями, заявив захисник.

Зважаючи на те, що колишній полковник був у в'язниці з 30 листопада 2018 року і, таким чином, відсидів більше половини терміну, його звільнили прямо в залі суду. Максимальне покарання за статтею, за якою було засуджено Мартіна М., становить 10 років.

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За даними газети Kronen Zeitung, офіцер кожні два тижні спілкувався зі своїм російським куратором "Юрієм". Австрієць передавав йому інформацію про австрійські військово-повітряні сили, артилерійські системи, про зміст службових нарад, а незадовго до свого викриття - про стан справ із мігрантами в Австрії.

"Наші відносини з Росією цей випадок не поліпшить. Шпигунство неприйнятне", - прокоментував інцидент федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц (Sebastian Kurz).

У 2019 році міністерство внутрішніх справ Австрії оголосило в міжнародний розшук громадянина Росії, підозрюваного в роботі на ГРУ. За відомостями поліції Австрії, 65-річний уродженець Москви Ігор Зайцев таємно збирав відомості на шкоду інтересам Австрії, він керував мережею агентів та отримував інформацію від Мартіна М.

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