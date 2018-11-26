 Експерт Ради Європи: В пенітенціарних установах України високі ризики зараження ВІЛ/СНІД | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.12.2018

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Україна

Експерт Ради Європи: В пенітенціарних установах України високі ризики зараження ВІЛ/СНІД

Чому місця позбавлення волі в Україні стали небезпечними осередками стрімкого поширення ВІЛ/СНІД і як його можна зупинити, в інтерв'ю DW розповів експерт Ради Європи Роберт Телтцров.

Symbolbild Lager & Stacheldraht (picture-alliance/dpa/A. Halada)

За різними даними, від 8 до 20 відсотків з приблизно 57,1 тисячі ув'язнених в Україні є ВІЛ-позитивними. І експерти заявляють, що їхня кількість збільшується. У Європі вже кілька десятиліть діє спеціальна програма, яка допомагає тримати під контролем поширення ВІЛ серед ув'язнених, і європейські експерти, які нещодавно відвідали Київ, ділилися досвідом з персоналом українських тюрем щодо її впровадження. Про те, яким чином можна зупинити поширення ВІЛ/СНІД у пенітенціарних установах і чи готова українська влада перейняти європейські практики у цьому питанні, DW розпитала головного проектного консультанта Групи Помпіду Ради Європи (група зі співробітництва з питань боротьби зі зловживань наркотиками та їх незаконним обігом - Ред.) Роберта Телтцров.

DW: Пане Телтцров, які основні причини поширення ВІЛ/СНІД у тюрмах в Україні?

Вживання наркотиків ін'єкційним шляхом та незахищений секс, включаючи гомосексуальні контакти, є основними причинами нових випадків інфікування ВІЛ у місцях позбавлення волі в Україні. Від 37 до 47 відсотків в'язнів в українських тюрмах почали вживати наркотики до того, як потрапили за ґрати. Скільки з них продовжують це робити у в'язниці - з'ясувати складно. Відсутність у місцях позбавлення волі стерильних шприців, замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю (OST) значно збільшує ризик зараження ВІЛ/СНІД серед наркозалежних людей.

Роберт Телтцров

Роберт Телтцров

А яким чином ув'язнені отримують доступ до наркотиків у тюрмах?

Отримати наркотики у пенітенціарних установах можливо, навіть якщо рівень безпеки там дуже високий. Ув'язненим їх передають відвідувачі, їх перекидають через паркани, деякі наркодилери навіть використовують дрони, які скидають наркотики у тюремний двір. Інколи до передачі наркотиків залучені і самі співробітники місць позбавлення волі. Проте обіг наркотиків існує у більшості тюрем світу. Тільки заходи надзвичайної безпеки можуть стати цьому на заваді. Однак такі заходи нерідко порушують права людини, є дуже дорогими і не практичними для управління виправним закладом. Тому запобігти потраплянню наркотиків у пенітенціарні установи майже неможливо. Більш ефективно і доступно запроваджувати програми з лікування наркозалежності серед ув'язнених. Це значно скорочує саму потребу в наркотиках.

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Правоохоронці перевіряють діяльність пацієнтських організацій, що надають допомогу хворим на ВІЛ/СНІД. В організаціях заявляють про тиск та помсту за руйнування корупційних схем. (01.12.2017)

Якщо потрапляння ін'єкційних наркотиків до тюрем уникнути неможливо, то чи не варто зробити одноразові шприци доступними для ув'язнених?

Управлінням ООН з боротьби з обігом наркотиків та злочинністю розробено перелік з 15-ти заходів, які рекомендовані для запобігання поширення ВІЛ/СНІД у місцях позбавлення волі. Надання стерильного обладнання для ін'єкцій у тюрмах - один з них. Програма з обміну голок і шприців (NSD) довела свою ефективність у скороченні поширення ВІЛ серед людей, які змушені використовувати нестерильні шприци для введення наркотиків. NSD у тюрмах запроваджені у сусідніх з Україною країнах - наприклад, у Молдові.

Як можна взяти ситуацію з поширення ВІЛ/СНІД під контроль в українських тюрмах, використовуючи європейський досвід?

Ефективні інструменти для зупинення або сповільнення поширення ВІЛ/СНІД існують, і вони вже запроваджуються в Україні, але не в пенітенціарних установах. Передусім, для всіх ув'язнених мають стати доступними презервативи. Окрім цього, у кількох виправних закладах різних регіонів України доцільно вже розпочати OST навіть до запуску програми з обміну голок і шприців. Ця терапія повинна бути доступна і в місцях досудового утримання, у відділках поліції, де утримуються затримані, у в'язницях і колоніях.

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#LocalHeroes: як колишній ув’язнений інших від тюрми рятує (05.10.2017)

Як довго програма ОSТ функціонує в Європі?

OST була представлена в європейських в'язницях на початку 1980-х років. Загально для населення вона почала запроваджуватися ще у 1960-х роках. Сьогодні у більшості в'язниць країн ЄС в'язні мають доступ до презервативів та програми ОSТ.

Нещодавно ви провели семінар для персоналу кількох українських в'язниць щодо запровадження програми OST. Чи готова українська пенітенціарна система розпочати реалізацію ОSТ? Чи щось стоъть цьому на заваді?

Ми організували цей семінар, оскільки отримали запрошення від міністерства юстиції та державної кримінально-виконавчої служби України. Вони обрали для участі у цьому семінарі фахівців, які працюють у в'язницях у різних регіонах України, та представників вищого керівництва тюремної адміністрації. Можу сказати, що принаймні ті, хто взяли участь у семінарі, хочуть змінити ситуацію з поширенням наркотиків та ВІЛ/СНІДу у пенітенціарних установах. Я особисто не бачу причин для зволікання із запровадженням OST та інших програм лікування наркозалежності в українських тюрмах. Для цього вже все є: потреба, гроші, правова база та досвід. Хтось просто має зробити перший крок. І, можливо, для цього не варто чекати сигналу від уряду чи міністерства. На мою думку, зараз для цього настав правильний час. Співробітники тюрем і тюремна адміністрація готові до проведення необхідних реформ.  

  • Кончита Вурст

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Кончита Вурст

    Співачка з Австрії Кончита Вурст, яка 2014 року сенсаційно перемогла на "Євробаченні", у квітні 2018 року заявила про свій ВІЛ-позитивний статус. Це сталось після того, як її колишній партнер пригрозив оприлюднити цю інформацію. Кончита заявила, що таким чином хоче надати іншим сміливості і зробити крок проти стигматизації людей, які мають позитивний ВІЛ-статус.

  • Фредді Мерк'юрі

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Фредді Мерк'юрі

    Однією з перших і найбільш знаменитих жертв ВІЛ-інфекції став британський співак перського походження, автор пісень, вокаліст рок-групи Queen Фредді Мерк'юрі. Він помер в 1991 році у віці 45 років у самому розквіті творчих сил. Всього лише за день до смерті він оголосив про те, що хворий на СНІД.

  • Рудольф Нурієв

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Рудольф Нурієв

    Відомий радянський і британський артист балету Рудольф Нурієв попросив у 1961 році під час гастролей трупи Ленінградського театру опери та балету в Парижі політичного притулку. На Заході він прожив трохи більше 30 років. Нурієв помер від СНІДу 6 січня 1993 у віці 54 років. Багато років танцюрист приховував і спростовував чутки про свою хворобу.

  • Андреас Люндстедт

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Андреас Люндстедт

    Шведський музикант відомий не тільки на своїй батьківщині, але і в Європі. Він заснував поп-групу Alcazar, довгий час був її головним солістом. У 2007 році він публічно визнав, що є ВІЛ-позитивним. Відкриту заяву Люндстедта зустріли з великим схваленням представники світу політики і шоу-бізнесу.

  • Енді Белл

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Енді Белл

    Іншим музикантом, який заявив про свій статус ВІЛ-інфікованого, став учасник групи Erasure Енді Белл. Англієць зробив свою публічну заяву в 2004 році, хоча діагноз був поставлений за 6 років до цього. Відомо, що музикант робить пожертви на освіту і дослідження в галузі ВІЛ-інфекції.

  • Мері Фішер

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Мері Фішер

    Американська фотографиня і письменниця Мері Фішер, яка відкрито заявила про свій позитивний ВІЛ-статус, з 2006 року є послом доброї волі Програми ООН з питань ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС). Вона очолює власний фонд, присвячений дослідженням і просвіті в цій галузі.

  • Ірвін Меджик Джонсон

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Ірвін "Меджик" Джонсон

    ВІЛ-інфікованих людей чимало і серед успішних спортсменів. Ірвін "Меджик" Джонсон - один з найвідоміших баскетболістів за всю історію американської ліги НБА. Своїм зізнанням він перевернув міфи й стереопити про те, що на ВІЛ можуть заразитися лише наркомани і гомосексуали. Колишній баскетболіст опікується просвітницькою і благодійною діяльністю для таких же ВІЛ-інфікованих людей, як і він.

  • Томмі Моррісон

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Томмі Моррісон

    Колишній боксер-важковаговик, що знявся у фільмі "Роккі 5" разом з Сільвестром Сталлоне, помер 1 вересня 2013 року в віці 44 років, імовірно, від СНІДу. Спортсмен заразився на ВІЛ майже 20 років до цього, але довгий час не хотів у це вірити, відмовляючись від терапії.

  • Грег Луганіс

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Грег Луганіс

    Американець Грег Луганіс - один з найкращих стрибунів у воду, чотириразовий переможець Олімпіади і п'ятиразовий чемпіон світу. Він дізнався про свій позитивний ВІЛ-статус 1988 року, але продовжив участь у великому спорті, вигравши ще дві олімпійські золоті медалі. Однак Луганіс знайшов в собі сили публічно зізнатися, що він ВІЛ-позитивний, лише в 1995 році, коли вийшла у світ його автобіографія.

  • Надя Бенайсса

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Надя Бенайсса

    Німецька співачка Надя Бенайсса здобула популярність через виступи в поп-групі No Angels. У 2010 році Надя залишила групу після того, як була засуджена до двох років умовно за те, що заразила сексуального партнера ВІЛ. Співачка виховує доньку, яка народилася в 1999 році. Під час вагітності у Наді був виявлений ВІЛ. Сьогодні вона живе звичайним життям і бере участь в проектах із боротьби зі СНІДом.

  • Чарлі Шин

    Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

    Чарлі Шин

    Американський актор Чарлі Шин відомий численними скандалами в особистому та публічному житті, зокрема й через зловживання наркотиками. 17 листопада 2015 року Чарлі Шин зізнався, що заражений ВІЛ. За його словами, діагноз йому поставили близько чотирьох років тому. Приводом для публічного зізнання став шантаж однієї з повій, яка зажадала за своє мовчання величезну суму грошей.

    Автор: Віктор Вайц, Данило Білик


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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом

Переможниця "Євробачення-2014" від Австрії Кончита Вурст - одна з багатьох зірок шоу-бізнесу, культури і спорту, які публічно заявили про свій позитивний ВІЛ-статус. Багато хто з них присвятив життя боротьбі з недугом. (16.04.2018)  

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: як колишній ув’язнений інших від тюрми рятує (05.10.2017)  

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Докладно

Symbolbild Lager & Stacheldraht (picture-alliance/dpa/A. Halada)

Експерт: В тюрмах України високі ризики зараження ВІЛ/СНІД

Чому тюрми в Україні стали небезпечними осередками стрімкого поширення ВІЛ/СНІД і як його можна зупинити? Інтерв'ю DW. 

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