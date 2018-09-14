Експерт про зв'язок між спекотним сонячним літом і раком шкіри

Deutsche Welle: Літо 2018 року було дуже спекотним і сонячним. Чи зросте зараз кількість хворих на рак шкіри?

Томас Айґентлер: Не можна спрощувати до показників одного року. Проблемою є опромінення шкіри, вплив ультрафіолетових променів протягом років і десятиліть.

Однак кількість хворих на рак шкіри зростає. І стосується це, перш за все, літніх людей. Ультрафіолетові промені спричиняють шкоду генетичному матеріалу шкіри. Чим старшою є людина, тим більше дефектів виникає у її генетичному матеріалі і тим гіршими є відновлювальні механізми. Якщо у клітині виникає кілька дефектів, зростає ймовірність її дегенерації, неконтрольованого її збільшення та виникнення раку шкіри. Акутальні дані свідчать, що серед чоловіків кожен другий у віці від 80-ти років захворює на рак шкіри чи принаймні має його на початкових стадіях.

Професор Томас Айґентлер

Кількість захворювань на рак шкіри загалом зросла?

У нас є дані 1940-х років. Тоді в Німеччині "чорний рак шкіри" (меланома. - Ред.) реєструвався у однієї людини зі 100 тисяч на рік. З того часу кількість зростала. Ми спостерігали зміну у поведінці населення. У 1940-х невелика кількість людей проводила відпустки на сонячних курортах. Зростання кількості відпочивальників відбулось у 1950-60-ті роки. Потім ще один стрибок - у 1970-80-тb[. Це був час, коли дедалі більше сімей могли дозволити собі відпочинок, скажімо, на курортах Іспанії. Ще й за установки: засмага - то шик. Саме у представників цього покоління реєструється багато випадків раку шкіри.

Які головні відмінності між меланомою та "білим раком шкіри"?

"Білий рак шкіри"(немеланомний рак шкіри, базаліома. - Ред.) має багато підвидів. Діагностування раку при таких епітеальних пухлинах відбувається у 100-150 людей на сто тисяч населення щороку. На меланому захворюють близько 25-ти зі 100 тисяч на рік.

Базаліоми зустрічаються частіше, ніж меланоми. Але саме меланома за невеликими винятками є більш небезпечною, оскільки викликає метастазування.

Чи є родимка меланомою?

Діти, за невеликими винятками, народжуються без родимок. Недуги у дитячому та підлітковому віці є факторами появи родимок, а вони є факторами ризику для розвитку раку шкіри. Дитинство - дуже важлива фаза. Тобто загальна доза, отримана у дитячому та підлітковому віці, є вирішальною, а не засмагання у якомусь конкретному році.

Яким є рівень поінформованості про це населення?

Останніми роками проводились великі кампанії. Однак це як боротьба з вітряками. З відпустки всі хочуть повернутись засмаглими - щоб кожен побачив, що ти відпочивав. Але ж йдеться і про старіння шкіри, і про утворення зморшок. Можливо, саме використанням таких тез ми змогли б чогось досягти. Однак поки засмагла шкіра сприйматиметься як щось гарне і модне, нам буде важко переконувати людей. Але здорової засмаги немає.

Професор Томас Айґентер працює на кафедрі дерматоонкології у Центрі дослідження пухлин шкіри Університетської клініки Тюбінгена.