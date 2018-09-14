 Експерт про зв′язок між спекотним сонячним літом і раком шкіри | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 18.09.2018

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Культура й стиль життя

Експерт про зв'язок між спекотним сонячним літом і раком шкіри

Літо 2018-го видалось занадто спекотним. Для багатьох це означало відпочинок на пляжі, щоб насолоджуватись сонцем і засмагати. Однак дерматолог-онколог Томас Айґентлер застерігає про небезпеку раку шкіри.

Надмірне захоплення засмаганням може призвети до раку шкіри

Надмірне захоплення засмаганням може призвети до раку шкіри

Deutsche Welle: Літо 2018 року було дуже спекотним і сонячним. Чи зросте зараз кількість хворих на рак шкіри?

Томас Айґентлер: Не можна спрощувати до показників одного року. Проблемою є опромінення шкіри, вплив ультрафіолетових променів протягом років і десятиліть.

Однак кількість хворих на рак шкіри зростає. І стосується це, перш за все, літніх людей. Ультрафіолетові промені спричиняють шкоду генетичному матеріалу шкіри. Чим старшою є людина, тим більше дефектів виникає у її генетичному матеріалі і тим гіршими є відновлювальні механізми. Якщо у клітині виникає кілька дефектів, зростає ймовірність її дегенерації, неконтрольованого її збільшення та виникнення раку шкіри. Акутальні дані свідчать, що серед чоловіків кожен другий у віці від 80-ти років захворює на рак шкіри чи принаймні має його на початкових стадіях.

Професор Томас Айґентлер

Професор Томас Айґентлер

Кількість захворювань на рак шкіри загалом зросла?

У нас є дані 1940-х років. Тоді в Німеччині "чорний рак шкіри" (меланома. - Ред.) реєструвався у однієї людини зі 100 тисяч на рік. З того часу кількість зростала. Ми спостерігали зміну у поведінці населення. У 1940-х невелика кількість людей проводила відпустки на сонячних курортах. Зростання кількості відпочивальників відбулось у 1950-60-ті роки. Потім ще один стрибок - у 1970-80-тb[. Це був час, коли дедалі більше сімей могли дозволити собі відпочинок, скажімо, на курортах Іспанії. Ще й за установки: засмага - то шик. Саме у представників цього покоління реєструється багато випадків раку шкіри.

Які головні відмінності між меланомою та "білим раком шкіри"?

"Білий рак шкіри"(немеланомний рак шкіри, базаліома. - Ред.) має багато підвидів. Діагностування раку при таких епітеальних пухлинах відбувається у 100-150 людей на сто тисяч населення щороку. На меланому захворюють близько 25-ти зі 100 тисяч на рік.

DW.COM

Лікарні Львівщини закупили техніку німецького виробництва, яка допоможе попередити онкозахворювання. Ранньою діагностикою зможуть скористатись жителі шести західних областей України. (18.04.2017)

Дослідники припускають, що рак шкіри викликають віруси. Це дає певну надію на пошук у майбутньому лікувальних засобів. Але гіпотезу ще не доведено, її лише встигли перевірити на тваринах. (10.10.2011)

Базаліоми зустрічаються частіше, ніж меланоми. Але саме меланома за невеликими винятками є більш небезпечною, оскільки викликає метастазування.

Чи є родимка меланомою?

Діти, за невеликими винятками, народжуються без родимок. Недуги у дитячому та підлітковому віці є факторами появи родимок, а вони є факторами ризику для розвитку раку шкіри. Дитинство - дуже важлива фаза. Тобто загальна доза, отримана у дитячому та підлітковому віці, є вирішальною, а не засмагання у якомусь конкретному році.

Яким є рівень поінформованості про це населення?

Останніми роками проводились великі кампанії. Однак це як боротьба з вітряками. З відпустки всі хочуть повернутись засмаглими - щоб кожен побачив, що ти відпочивав. Але ж йдеться і про старіння шкіри, і про утворення зморшок. Можливо, саме використанням таких тез ми змогли б чогось досягти. Однак поки засмагла шкіра сприйматиметься як щось гарне і модне, нам буде важко переконувати людей. Але здорової засмаги немає. 

Професор Томас Айґентер працює на кафедрі дерматоонкології у Центрі дослідження пухлин шкіри Університетської клініки Тюбінгена.

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