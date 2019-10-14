 Експерти попереджають, що Нотр-Даму досі загрожує небезпека | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Експерти попереджають, що Нотр-Даму досі загрожує небезпека

Відповідальні за відновлення собору Паризької Богоматері вважають, що наступний етап рятувальних робіт може спричинити руйнування.

Frankreich Paris | Wiederaufbau Kathedrale Notre-Dame de Paris (Reuters/P. Lopez)

"Нотр-Дам досі в небезпеці", - заявив уповноважений уряду Франції з відновлення собору Паризької Богоматері, генерал Жан-Луї Жоржелєн в інтерв'ю французьким ЗМІ. За його словами, поки зарано заспокоюватись. Він хоч і налаштований у цілому оптимістично, однак зауважує, що треба уважно стежити за станом склепіння.

Зараз починаються роботи не з відновлення собору, а задля запобігання більш серйозному його руйнуванню. За допомогою крана заввишки 80 метрів будівельники планують демонтувати металеві будівельні ліси, які частково розплавилися під час пожежі. Загалом належить зібрати близько 10 тисяч металевих балок.

Paris Kathedrale Notre Dame neun Monate nach dem Brand (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

Це не тільки складна, але і небезпечна для склепіння Нотр-Даму операція. Раніше повідомлялось, що існує 50-відсоткова ймовірність того, що собор не вдасться врятувати, оскільки металеві риштування можуть впасти на ту частину склепіння, що зебереглася після пожежі.

Символ французької столиці і пам'ятка Всесвітньої культурної спадщини постраждала від нищівної пожежі у квітні 2019 року. Причиною пожежі могли стати запалена сигарета або коротке замикання під час будівельних робіт на даху. Розслідування ще не закінчене. Унаслідок дії вогню обвалилися шпиль, куранти і велика частина середньовічної дерев'яної покрівлі.

Реконструкцію собору, на яку зібрали майже мільярд євро, планують почати в 2021 році. Президент Франції Еммануель Макрон після пожежі переконував, що собор вдасться відновити до 2024 року.

DW.COM

Парламент Франції затвердив план відбудови Нотр-Даму за п'ять років

Французький парламент ухвалив закон, за яким собор Паризької Богоматері планують відбудувати за п'ять років - до Олімпійських ігор. Між тим з обіцяних 850 мільйонів євро пожертв надійшла лише десята частина. (17.07.2019)  

Робітники на даху Нотр-Даму курили попри заборону

Компанія-підрядник реставрації собору визнала факт куріння своїх робітників під час роботи, але заперечує, що це стало причиною пожежі. (24.04.2019)  

Коментар: Відбудова Нотр-Даму - допомога для серця Європи

Закидати тим, хто жертвує на відбудову Собору Паризької Богоматері мільйони, замість того аби віддавати їх на боротьбу з катастрофами і війнами, неправильно, вважає Інес Поль. Адже йдеться про більше, ніж просто церкву. (18.04.2019)  

Пожежники: Башти Нотр-Дам де Парі очевидно вдалось врятувати

Пожежники та співробітники собору Паризької Богоматері рятують з охопленої пожежею будівлі статуї та інші твори мистецтва. (16.04.2019)  

Також за темою

Frankreich | Renovierung Notre Dame

Коли Франція відбудує собор Паризької Богоматері? (відео) 14.10.2019

Уряд Франції обіцяє швидку реконструкцію Нотр-Дам де Парі, проте архітектори сумніваються, що це можливо. Британець оголосив війну тотальному відеоспостереженню в королівстві та захищає свої права в суді.

Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame

Пожежа знищує Нотр-Дам де Парі 15.04.2019

Пожежники досі не змогли загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері. Обвалився центральний шпиль разом з частиною даху будівлі, вогонь перекинувся на одну з башт західного фасаду.

Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було 16.04.2019

15 квітня о 18:50 за місцевим часом у соборі Паризької Богоматері спалахнув вогонь. Про фатальну пожежу, що вразила Париж та весь світ, дивіться фотодобірку DW.

Реклама

Докладно

Пляж поблизу Бейтсменс Бей на сході Австралії

Австралія в полум'ї - розповідь очевидиці

Кореспондентку DW Хлою Лінхем лісові пожежі в Австралії застали в одному з епіцентрів подій - на східному узбережжі.  

золоті злитки

Золото дорожчає на тлі загострення на Близькому Сході

Ціна на золото під час торгів на Лондонській біржі піднялася до максимального рівня за останні шість років.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  