Експерти попереджають, що Нотр-Даму досі загрожує небезпека

"Нотр-Дам досі в небезпеці", - заявив уповноважений уряду Франції з відновлення собору Паризької Богоматері, генерал Жан-Луї Жоржелєн в інтерв'ю французьким ЗМІ. За його словами, поки зарано заспокоюватись. Він хоч і налаштований у цілому оптимістично, однак зауважує, що треба уважно стежити за станом склепіння.

Зараз починаються роботи не з відновлення собору, а задля запобігання більш серйозному його руйнуванню. За допомогою крана заввишки 80 метрів будівельники планують демонтувати металеві будівельні ліси, які частково розплавилися під час пожежі. Загалом належить зібрати близько 10 тисяч металевих балок.

Це не тільки складна, але і небезпечна для склепіння Нотр-Даму операція. Раніше повідомлялось, що існує 50-відсоткова ймовірність того, що собор не вдасться врятувати, оскільки металеві риштування можуть впасти на ту частину склепіння, що зебереглася після пожежі.

Символ французької столиці і пам'ятка Всесвітньої культурної спадщини постраждала від нищівної пожежі у квітні 2019 року. Причиною пожежі могли стати запалена сигарета або коротке замикання під час будівельних робіт на даху. Розслідування ще не закінчене. Унаслідок дії вогню обвалилися шпиль, куранти і велика частина середньовічної дерев'яної покрівлі.

Реконструкцію собору, на яку зібрали майже мільярд євро, планують почати в 2021 році. Президент Франції Еммануель Макрон після пожежі переконував, що собор вдасться відновити до 2024 року.