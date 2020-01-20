Експерти довели автентичність "особливого" автопортрета ван Гога

Після кількох десятиліть сумнівів експертам вдалося підтвердити справжність автопортрета нідерландського художника Вінсента ван Гога, який належить Норвезькому національному музею в Осло. Про це в понеділок, 20 січня, заявив Музей ван Гога в Амстердамі, повідомляє агенція dpa.

Як зазначили представники музею, детальні "технічні та стилістичні дослідження" безсумнівно показали, що картина належить пензлю відомого нідерландського художника. Ван Гог намалював власний портрет наприкінці серпня 1889 року в психіатричній клініці в місті Сен-Ремі на півдні Франції.

Це - особлива картина художника, зауважують в амстердамському музеї: "До цього часу це - єдина робота, про яку відомо, що він намалював її під час психічного захворювання".

Музей в Осло купив картину в 1910 році. Однак у 1970 році виникли сумніви щодо її автентичності, оскільки історія походження картини була невідомою, а стиль і використання кольорів вважалися нетиповими для ван Гога. Зрештою, музей в Осло попросив експертів нідерландського Музею ван Гога провести повну експертизу твору мистецтва. "На основі стилю, техніки, матеріалу, походження та особливої іконографії дослідники тепер можуть підтвердити, що сумніви були невиправданими", - наголосили в амстердамському музеї. Експертиза тривала близько шести років.

У Сен-Ремі ван Гог написав ще два відомі автопортрети, які перебувають у Національній галереї мистецтв у Вашингтоні та в Музеї д'Осре в Парижі. Їх художник написав кількома тижнями пізніше, коли він вже оговтався від психічного захворювання, зазначає агентство новин AFP.

Нагадаємо, нещодавно сталася ще одна важлива подія у світі художнього мистецтва - в італійському місті П'яченца знайшли картину відомого австрійського художника Ґустава Клімта (Gustav Klimt) "Портрет жінки", викрадену ще в 1997 році. Її випадково виявив садівник у зовнішній стіні того ж музею, звідки викрали твір мистецтва. Експерти вже підтвердили автентичність картини.

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