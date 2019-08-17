Ексзаступника міністра з питань МінТОТ Гримчака відпустили під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд у четвер, 30 січня, відпустив з-під варти під цілодобовий домашній арешт колишнього заступника міністра з питань окупованих територій України Юрія Гримчака, якого підозрюють у шахрайстві. "Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на свободі!" - написав його адвокат Дмитро Мельник на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Дружина Гримчака також підтвердила цю інформацію. "Юра вільний!" - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Захист Гримчака подав клопотання до суду про зміну запобіжного заходу. Термін дії запобіжного заходу - до 14 лютого, на час досудового розслідування", повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Юрію Гримчаку та його помічнику інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. За цей злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Гримчак та його помічник обманним шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі. Їх було викрито та затримано одразу після одержання частини цих коштів 14 серпня 2019 року, а гроші було вилучено під час обшуку. Заступнику міністра інкримінують вимагання хабаря розміром 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів та чиновників мінкультури для прийняття замовлених рішень.