Ексдепутат Онищенко просить політичного притулку в Німеччині

Колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко просить Німеччину про надання політичного притулку, оскільки повернтатися в в Україну йому небезпечно, повідомив у розмові з DW адвокат українця Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio).

"В Україні існує небезпека для життя і здоров'я мого підзахисного", - наголосив адвокат. Міноджіо вказує на "катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах в Україні", а також на те, що головний політичний опонент Онищенка - Петро Порошенко - "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим", що нібито становить небезпеку для колишнього депутата.

Національне антикорупційне бюро України звинувачує Олександра Онищенка у завданні шкоди державі на суму у близько трьох мільйонів гривень через незаконні операції при видобутку і продажі газу. Бізнесмен відкидає ці звинувачення. Онищенко, будучи депутатом Верховної Ради, у липні 2016 року виїхав за межі країни, побоюючись арешту. Відтоді він перебував в Іспанії, де також просив притулку, однак минулої осені отримав відмову. Наприкінці листопада ексдепутата заарештували у Німеччині, де він відтоді перебуває під вартою.

Можливий виїзд Онищенка до Росії

Посилаючись на "політичні мотиви" своєї справи, Олександр Онищенко також оскаржує у німецькому суді екстрадицію до України. У випадку, якщо Німеччина не надасть притулку українському втікачеві, але суд відхилить український запит на екстрадицію як політично мотивований, він готовий виїхати до Росії, зазначив адвокат. "В Олександра Онищенка є російський паспорт. А дозволу на проживання у Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати - до Росії", - зазначив Інґо Міноджіо.

На підтвердження заяв захисту Олександра Онищенка про "небезпеки для нього в Україні", за словами адвоката, суду були надані заяви декількох українських політиків, серед яких народні депутати нинішнього і попереднього скликань.

Докладніше про те, хто вступився за Онищенка читайте у статті "Онищенко у німецькій в'язниці: з України прийшла підмога".