Ексголова Нацбанку України Гонтарева: Коломойський мені мститься

В Україні не вщухають дискусії з приводу одного з випусків гумористичної програми студії "Квартал 95". У ньому артисти відверто висміяли недавній підпал невідомими київського будинку ексголови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. Номер був показаний в ефірі телеканалу "1+1", співвласником якого є мільярдер Ігор Коломойський.

Гонтарева обіймала посаду голови Нацбанку за часів президентства Петра Порошенка і відома тим, що провела низку реформ у фінансовому секторі, ліквідувавши проблемні банки і націоналізувавши "Приватбанк", який належав Коломойському. Зараз вона живе і працює в Лондоні. Там наприкінці серпня її збив автомобіль, і деякий час Гонтарева провела в лікарні. В організації інциденту вона підозрює колишнього власника "Приватбанку". Урозмові з DW Гонтареварозповіла, що думає про скандальний номер "Кварталу 95" і чому вважає, що стала жертвою цькування з боку Коломойського.

DW: Як просувається розслідування підпалу Вашого будинку, чи є якісь результати?

Валерія Гонтарева: Насправді, ніяк. Усе в тій самій фазі, що й було. Розслідування триває, але жодних результатів немає.

На Вас виходили слідчі, запитували Вас про щось?

Коли у нас згорів будинок, мій чоловік ходив до слідчих, вони працювали на ділянці два дні. Політика партії ( "Слуга народу". - Ред.) каже про те, що я кинулася під машину, підпалила будинок, підірвала машину сина і, по-моєму, ще сама зламала двері в своїй квартирі, щоб там провести обшук. Це пропаганда, яку вони зараз поширюють: послухайте, що розповідає Олександр Дубінський (один з лідерів партії "Слуга народу". - Ред.). Подивимося, чи розслідують щось ці слідчі, або будуть тільки знущатися з мене і співати пісні про те, що я сама спалила свій будинок.

Дивитись відео 01:38 Поділитись Валерія Гонтарева про сатиру "Кварталу 95" та образи Коломойського (23.10.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Rn1e Валерія Гонтарева про сатиру "Кварталу 95" та образи Коломойського (23.10.2019)

Коли Ви говорите "вони", ви маєте на увазі чинну владу або групу Коломойського?

Скажіть, будь ласка, депутат Дубінський з партії "Слуга народу" - це хто? На мій погляд, це чинна влада. Представники "Кварталу 95", які сидять в адміністрації президента, - це хто? Президент, який 20 років грав в "Кварталі 95", - це хто? Вони співають на каналі "1+1" - чий це канал? Ми вибудовуємо весь цей ланцюжок, все об'єднуємо.

Я правильно розумію, що у Вас є сумніви в тому, що правоохоронні органи знайдуть винних і розслідують цю справу?

Я хочу вірити, що вони знайдуть або розслідують. Я бачу політику партії, що вони розповідають і як знущаються з мене на каналі "1+1". Почекаймо і побачимо, чи піде поліція своїм шляхом і буде шукати злочинців, або ж піде шляхом політики партії.

З німецької та європейської точки зору, дуже дивним видається те, що таку серйозну подію як підпал намагаються висміювати, замість того щоб критично підійти до ситуації і провести розслідування. Чому, на Ваш погляд, це відбувається?

Група Коломойського на чолі з Дубінським (займалася. - Ред.) дискредитацією всієї влади ще п'ять років тому. Ці знущання тривали п'ять років, з них три роки, коли я була головою центробанку, - через це я звідти пішла. Це зараз вони спалили мій будинок, а Ви може знайти фотографії в інтернеті, коли вони описували мій будинок свинями, писали на ньому "вбивця", показували це на каналі "1+1" і в інших своїх ЗМІ, задіяли всіх цих депутатів.

Ви зверталися в зв'язку з цим до суду або в поліцію?

Спочатку ми неодноразово зверталися, але жодної реакції не було. Те, що ми бачимо зараз, - це страшна нереформована система з продажними прокурорами і суддями.

Ви будете судитися з "Кварталом 95"?

Як я можу судитися з країною, де повне беззаконня? Вони спалили наш будинок, а перед цим спалили машину мого сина, незрозумілі люди з автоматами зламали двері нашої квартири в Києві. Коли таке з тобою відбувається, то на якусь пісню зовсім низькопробного "Кварталу 95" я, наприклад, взагалі не відреагувала.

Яким, на Вашу думку, буде подальший розвиток подій?

Я щоразу запитуюся: з якою метою ця людина (Ігор Коломойський. - Ред.) так мені мститься, чим я йому заважаю? Я два з половиною роки не працюю в Нацбанку, а зараз взагалі два місяці перебуваю в інвалідному візку. Однак усі його інтерв'ю - це "ода" Гонтаревій. Крім того, це ще й погрози всім реформаторам в моїй особі.