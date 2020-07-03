 Ексголова Кіровоградської ОДА вийшов з СІЗО під заставу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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Новини

Ексголова Кіровоградської ОДА вийшов з СІЗО під заставу

Колишнього голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня підозрюють в отриманні хабаря. За даними слідства, він вимагав від одного з чиновників 1,8 мільйона гривень в обмін на неперешкоджання його діяльності.

Андрія Балоня підозрюють у хабарництві

Андрія Балоня підозрюють у хабарництві

Колишній голова Кіровоградський обласної державної адміністрації Андрій Балонь, підозрюваний в отриманні хабаря, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Про це у п'ятницю, 3 липня, повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Катерина Хоменко.

Ще один чиновник обладміністрації Сергій Шевченко також вийшов із СІЗО після внесення застави розміром п'ять мільйонів гривень, повідомляє агенція "Українські новини" .

Як повідомлялося, 25 червня Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання Андрія Балоня і ще однієї службової особи ОДА під час отримання хабаря. За даними слідства, чиновники в змові запропонували керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 мільйона гривень в обмін на неперешкоджання його діяльності.

За даними НАБУ, чиновники ОДА отримали перший транш у 100 тисяч гривень в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Вони були викриті на місці злочину під час передачі другого траншу у 250 тисяч гривень. 25 червня Кабінет міністрів України погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації.

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