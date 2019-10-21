Ексглава НБУ Гонтарева: Я - не лише жертва Коломойського, а й показовий приклад іншим

Колишня голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтерава вважає, що випади на її адресу з боку бізнесмена Ігоря Коломойського, а також частини нової владної команди є водночас попередженням всім іншим реформаторам. Про це вона сказала в інтерв'ю DW у середу, 23 жовтня.

"Я - не лише жертва Коломойського, я - показовий приклад для всіх інших: якщо поводитиметеся не так, то отримаєте те, що отримала Гонтарева", - сказала ексголова НБУ. Вона також звернула увагу на нереформовану систему правоохоронних та судових органів, яку, стверджує Гонтарева, використовують у своїх інтересах окремі бізнесмени.

"Питання тільки в тому, чи буде її реформувати зараз нова влада в особі Зеленського (президента Володимира Зеленського - Ред.), в особі Рябошапки (генерального прокурора Руслана Рябошапки - Ред.). Там же є прогресивні сили, недовго їм, звісно, залишилося, тому що їх першими знищать, якщо вони будуть незалежними і проводити реформи".

Коментуючи розслідування підпалу свого будинку, Гонтарева зазначила, що результатів поки немає і у неї виникають запитання, чи піде поліція проти "лінії правлячої партії". Вона також назвала "фашистською пропагандою" поширювані ЗМІ чутки, ніби то вона сама організувала підпал будинку та кинулася під колеса автомобіля в Лондоні.

Говорячи про номер студії "Квартал 95", Гонтарева зауважила, що не має наміру судитися та назвала "політикою владної партії" кампанію знущання з неї. При цьому вона зазначила, що була приємно вражена реакцією на номер українського суспільства та окремих міністрів.