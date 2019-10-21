 Ексглава НБУ Гонтарева: Я - не лише жертва Коломойського, а й показовий приклад іншим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Новини

Ексглава НБУ Гонтарева: Я - не лише жертва Коломойського, а й показовий приклад іншим

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева вважає, що кампанія проти неї має на меті залякати й інших реформаторів в Україні. В інтерв'ю DW вона зауважила, що не має наміру судитися зі студією "Квартал 95".

Валерія Гонтарева (на архівному фото) вважає, що кампанія проти неї повинна стати застереженням іншим реформаторам

Валерія Гонтарева (на архівному фото) вважає, що кампанія проти неї повинна стати застереженням іншим реформаторам

Колишня голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтерава вважає, що випади на її адресу з боку бізнесмена Ігоря Коломойського, а також частини нової владної команди є водночас попередженням всім іншим реформаторам. Про це вона сказала в інтерв'ю DW у середу, 23 жовтня.

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"Я - не лише жертва Коломойського, я - показовий приклад для всіх інших: якщо поводитиметеся не так, то отримаєте те, що отримала Гонтарева", - сказала ексголова НБУ. Вона також звернула увагу на нереформовану систему правоохоронних та судових органів, яку, стверджує Гонтарева, використовують у своїх інтересах окремі бізнесмени.

"Питання тільки в тому, чи буде її реформувати зараз нова влада в особі Зеленського (президента Володимира Зеленського - Ред.), в особі Рябошапки (генерального прокурора Руслана Рябошапки - Ред.). Там же є прогресивні сили, недовго їм, звісно, залишилося, тому що їх першими знищать, якщо вони будуть незалежними і проводити реформи".

Коментуючи розслідування підпалу свого будинку, Гонтарева зазначила, що результатів поки немає і у неї виникають запитання, чи піде поліція проти "лінії правлячої партії". Вона також назвала "фашистською пропагандою" поширювані ЗМІ чутки, ніби то вона сама організувала підпал будинку та кинулася під колеса автомобіля в Лондоні.

Говорячи про номер студії "Квартал 95", Гонтарева зауважила, що не має наміру судитися та назвала "політикою владної партії" кампанію знущання з неї.  При цьому вона зазначила, що була приємно вражена реакцією на номер українського суспільства та окремих міністрів.

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Ексголова Нацбанку України Валерія Гонтарева (фото з архіву)

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