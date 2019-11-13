 Ексвласника ″ВіЕйБі Банку″ Олега Бахматюка оголосили в розшук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

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Новини

Ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка оголосили в розшук

Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук колишнього власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка. Його занесли в перелік осіб, які переховуються від влади.

МВС України оголосило в розшук ексвласника ВіЕйБі Банку

МВС України оголосило в розшук ексвласника "ВіЕйБі Банку"

Міністерство внутрішніх справ України в п'ятницю, 22 листопада, за заявою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) внесло ексвласника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка до переліку осіб, які переховуються від влади.

Водночас сам Бахматюк заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що наразі перебуває у справах за кордоном і готовий спілкуватися зі слідчими через адвокатів або за допомогою відеозв'язку.

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Агробарон і ексбанкір Олег Бахматюк б'є на сполох через оголошення підозр у справі про розкрадання мільярдного кредиту НБУ посадовцями його "ВіЕйБі Банку". Поворот у цій справі пов'язаний зі зміною генпрокурора. (12.11.2019)

Слідчі НАБУ заочно повідомили про підозру в справі "ВіЕйБі Банку" його ексвласнику Олегу Бахматюку й ексголові правління Денису Мальцеву. Крім того, суд уже обрав перші запобіжні заходи в цій справі. (13.11.2019)

"Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу", - сказав Бахматюк.

За його словами, йому не було пред'явлено ні підозри, ні повістки. "Не можна вручати підозру, просто вивішуючи її на стовпі", - нагадав Бахматюк свою позицію щодо повідомлення НАБУ від 13 листопада про заочне повідомлення йому про підозру у справі про стабкредит "ВіЕйБі Банку".

Як повідомлялося, у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Національного банку України для "ВіЕйБі Банку" десятеро підорюваних, серед них і три посадові особи приватних компаній, пов'язаних із власником банку.

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