 Екомісто у Вюнсдорфі: хто оселиться на колишній базі радянських військ? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.02.2020

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Європа

Екомісто у Вюнсдорфі: хто оселиться на колишній базі радянських військ?

Російські війська залишили Німеччину у 1994 році, з того часу покинутий і гарнізон Вюнсдорф під Берліном. Професор урбаністики пропонує перетворити його в екомісто. Та чи реально втілити цей план?

Projekt Eco City Wünsdorf (DW/Vladimir Esipov)

Пам'ятник Леніну на тлі будівлі колишнього Будинку офіцерів у Вюнсдорфі

Комплекс будівель колишнього гарнізону Західної групи військ (ЗГВ) під Берліном у Вюнсдорфі обгороджений парканом, знеструмлений та відключений від опалення. Туристам сюди можна потрапити лише за попереднім записом: вартість відвідування - 15 євро з людини. Але занедбані будинки військового містечка вподобали фотографи та кінокомпанії - аж надто мальовничо виглядають спорожнілі театр, басейн і колишній Будинок офіцерів у будівлі, зведеній сторіччя тому. Біля неї на постаменті видніється пам'ятник Леніну. Довкола - жодної душі.

Занепад Вюнсдорфа після виведення радянських військ

На початку 1990-х з місцевого вокзалу до Москви щодня рушав прямий потяг, а сьогодні - лише порожня електричка до Берліна раз на пів години. Вюнсдорф був штаб-квартирою Західної групи військ, де розміщувалося до 50 тисяч солдатів, офіцерів та членів їхніх родин. Громадян НДР в місто не впускали.

Російські війська залишили Вюнсдорф у 1994 році. Протягом кількох наступних років звільнені земельні ділянки, загальною площею 538 гектарів, перейшли у власність девелоперського агентства федеральної землі Бранденбург.

Projekt Eco City Wünsdorf (DW/Vladimir Esipov)

Підвіконня у покинутому Будинку офіцерів ЗГВ у Вюнсдорфі

До початку 2020 року близько 300 гектарів продали інвесторам або передали у власність місцевій адміністрації. Але частина будівель так і не знайшла нових господарів - серед них і колишній Будинок офіцерів ЗГВ.

Незважаючи на запустіння, ця будівля охороняється як пам'ятник архітектури. Вхідні двері Будинку офіцерів зачинені іржавою клямкою, всередині приміщення - пил, запах цвілі та порожні пляшки. Як розповідає сторож, який охороняє в'їзд на територію, попри знеструмлення і відсутність опалення, це приміщення користується величезною популярністю. Сюди приходять шукачі нестандартних фонів для фотосесій. Дати інтерв'ю чоловік відмовляється.

План професора урбаністики

У професора урбаністики з Берліна Екгарда Гана (Ekhart Hahn) є власний оригінальний план щодо колишнього радянського гарнізону. Ган пропонує побудувати у Вюнсдорфі екомісто майбутнього, таку собі лабораторію, в якій кілька тисяч студентів з усього світу вивчатимуть урбаністику.

Професор урбаністики Екгарт Ган

Професор урбаністики Екгарт Ган

"Одна половина студентів могла б приїжджати сюди з гарячих точок сьогодення - місць, які вже страждають від глобальної зміни клімату, а інша - з гарячих точок майбутнього, тобто Європи", - говорить професор Ган в інтерв'ю DW.

Він вважає, що однєю з ключових причин глобальної зміни клімату є сучасна урбаністика. "Але ще ніде у світі не збудували зразкового екологічного міста. Вюнсдорф міг би стати першим", - каже професор.

Його план "міста майбутнього" передбачає максимальну автономію та екологічність, і найперше, в енергетичному забезпеченні за допомогою місцевих відновлюваних джерел.

Забезпечувати себе овочами та фруктами та налагодити переробку дощової води екомісто також могло б самостійно, каже Ган. На схемах "міста майбутнього", які розробив професор, - канали, парки, аудиторії та гуртожитки.

Projekt Eco City Wünsdorf (Hahn/Eble Messerschmidt Partner/Dreiseitl Consulting)

Ескіз екоміста у Вюнсдорфі

Скептичний настрій місцевої адміністрації

Представниця Агентства з регіонального розвитку землі Бранденбург Бірґіт Флюґґе (Birgit Flügge) скептично ставиться до ідей професора. За її словами, протягом останніх років бум на ринку берлінської нерухомості дістався і Вюнсдорфа. Майже всі колишні казарми продані приватним інвесторам, перероблені на апартаменти та знайшли нових господарів. А новий проєкт такого масштабу сприйматиметься в місті як щось чужорідне, адже він передбачає переселення до Вюнсдорфа близько 10 тисяч студентів.

Бірґіт Флюґґе на тлі Будинку офіцерів

Бірґіт Флюґґе на тлі Будинку офіцерів

За словами Флюґґе, проєкт включає в себе території, які вже продані, та ділянки лісових масивів, змінити призначення яких практично нереально.

"Ми неодноразово пропонували ініціаторам проєкту скоротити його розмах, але вони відмовляються", - говорить Флюґґе. Ідею екоміста в її нинішньому вигляді вона вважає нездійсненною.

Негативний досвід з гігантськими проєктами

Аналогічної думки і адміністрація міста Цоссен, до складу якого входить район Вюнсдорф. "Абсолютно нереалістично через безліч факторів", - так описувала план створення екоміста на території колишнього військового містечка тодішня очільниця адміністрації Цоссена - Міхаела Шрайбер (Michaela Schreiber). "Ми не можемо блокувати ділянки нерухомості, що користуються попитом, заради "повітряних замків", - наводяться слова Шрайбер у пресрелізі.

Projekt Eco City Wünsdorf (DW/Vladimir Esipov)

Покинутий житловий будинок у Вюнсдорфі

За її словами, у міста є поганий досвід з подібними гігантськими проєктами, які складно реалізувати. Один інвестор уже обіцяв золоті гори: і гірськолижний павільйон, і аквапарк, і готелі, і реабілітаційні центри, і стайню з ветеринарною клінікою. Всі ці плани залишилися на папері. У місцевій адміністрації побоюються, що місто не впорається з приїздом 10 тисяч нових жителів - наразі тут вистачає турбот з центром первинного прийому осіб, які шукають притулку в Німеччині.

Будинок офіцерів ЗГВ розвалюється

"Прекрасний об'єкт нерухомості і, звичайно, шкода, що він простоює", - описує колишній Будинок офіцерів ЗГВ Бірґіт Флюґґе. Однак проблема всієї ділянки площею близько 25 гектарів ще й в її незвично великому розмірі, що ускладнює пошуки інвестора.

За словами Флюґґе, на ці будівлі претендував підприємець з Росії. Переговори про продаж ділянки дійшли майже до кінця, але за кілька днів до підписання договору в німецькій пресі з'явилася інформація про те, що інвестора-росіянина підозрюють у відмиванні грошей, тож німці відмовилися підписати з ним контракт.

Своєю чергою, на питання про реалістичність свого проєкту професор Ган відповідає ухильно. Він бачить великий символізм у тому, щоб місто, історія якого тісно пов'язана з армією і війною, стало експериментальним майданчиком майбутнього. І вважає, що з політиками та інвесторами ще можна про все домовитися.

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