Екомісто у Вюнсдорфі: хто оселиться на колишній базі радянських військ?

Комплекс будівель колишнього гарнізону Західної групи військ (ЗГВ) під Берліном у Вюнсдорфі обгороджений парканом, знеструмлений та відключений від опалення. Туристам сюди можна потрапити лише за попереднім записом: вартість відвідування - 15 євро з людини. Але занедбані будинки військового містечка вподобали фотографи та кінокомпанії - аж надто мальовничо виглядають спорожнілі театр, басейн і колишній Будинок офіцерів у будівлі, зведеній сторіччя тому. Біля неї на постаменті видніється пам'ятник Леніну. Довкола - жодної душі.

Занепад Вюнсдорфа після виведення радянських військ

На початку 1990-х з місцевого вокзалу до Москви щодня рушав прямий потяг, а сьогодні - лише порожня електричка до Берліна раз на пів години. Вюнсдорф був штаб-квартирою Західної групи військ, де розміщувалося до 50 тисяч солдатів, офіцерів та членів їхніх родин. Громадян НДР в місто не впускали.

Російські війська залишили Вюнсдорф у 1994 році. Протягом кількох наступних років звільнені земельні ділянки, загальною площею 538 гектарів, перейшли у власність девелоперського агентства федеральної землі Бранденбург.

Підвіконня у покинутому Будинку офіцерів ЗГВ у Вюнсдорфі

До початку 2020 року близько 300 гектарів продали інвесторам або передали у власність місцевій адміністрації. Але частина будівель так і не знайшла нових господарів - серед них і колишній Будинок офіцерів ЗГВ.

Незважаючи на запустіння, ця будівля охороняється як пам'ятник архітектури. Вхідні двері Будинку офіцерів зачинені іржавою клямкою, всередині приміщення - пил, запах цвілі та порожні пляшки. Як розповідає сторож, який охороняє в'їзд на територію, попри знеструмлення і відсутність опалення, це приміщення користується величезною популярністю. Сюди приходять шукачі нестандартних фонів для фотосесій. Дати інтерв'ю чоловік відмовляється.

План професора урбаністики

У професора урбаністики з Берліна Екгарда Гана (Ekhart Hahn) є власний оригінальний план щодо колишнього радянського гарнізону. Ган пропонує побудувати у Вюнсдорфі екомісто майбутнього, таку собі лабораторію, в якій кілька тисяч студентів з усього світу вивчатимуть урбаністику.

Професор урбаністики Екгарт Ган

"Одна половина студентів могла б приїжджати сюди з гарячих точок сьогодення - місць, які вже страждають від глобальної зміни клімату, а інша - з гарячих точок майбутнього, тобто Європи", - говорить професор Ган в інтерв'ю DW.

Він вважає, що однєю з ключових причин глобальної зміни клімату є сучасна урбаністика. "Але ще ніде у світі не збудували зразкового екологічного міста. Вюнсдорф міг би стати першим", - каже професор.

Його план "міста майбутнього" передбачає максимальну автономію та екологічність, і найперше, в енергетичному забезпеченні за допомогою місцевих відновлюваних джерел.

Забезпечувати себе овочами та фруктами та налагодити переробку дощової води екомісто також могло б самостійно, каже Ган. На схемах "міста майбутнього", які розробив професор, - канали, парки, аудиторії та гуртожитки.

Ескіз екоміста у Вюнсдорфі

Скептичний настрій місцевої адміністрації

Представниця Агентства з регіонального розвитку землі Бранденбург Бірґіт Флюґґе (Birgit Flügge) скептично ставиться до ідей професора. За її словами, протягом останніх років бум на ринку берлінської нерухомості дістався і Вюнсдорфа. Майже всі колишні казарми продані приватним інвесторам, перероблені на апартаменти та знайшли нових господарів. А новий проєкт такого масштабу сприйматиметься в місті як щось чужорідне, адже він передбачає переселення до Вюнсдорфа близько 10 тисяч студентів.

Бірґіт Флюґґе на тлі Будинку офіцерів

За словами Флюґґе, проєкт включає в себе території, які вже продані, та ділянки лісових масивів, змінити призначення яких практично нереально.

"Ми неодноразово пропонували ініціаторам проєкту скоротити його розмах, але вони відмовляються", - говорить Флюґґе. Ідею екоміста в її нинішньому вигляді вона вважає нездійсненною.

Негативний досвід з гігантськими проєктами

Аналогічної думки і адміністрація міста Цоссен, до складу якого входить район Вюнсдорф. "Абсолютно нереалістично через безліч факторів", - так описувала план створення екоміста на території колишнього військового містечка тодішня очільниця адміністрації Цоссена - Міхаела Шрайбер (Michaela Schreiber). "Ми не можемо блокувати ділянки нерухомості, що користуються попитом, заради "повітряних замків", - наводяться слова Шрайбер у пресрелізі.

Покинутий житловий будинок у Вюнсдорфі

За її словами, у міста є поганий досвід з подібними гігантськими проєктами, які складно реалізувати. Один інвестор уже обіцяв золоті гори: і гірськолижний павільйон, і аквапарк, і готелі, і реабілітаційні центри, і стайню з ветеринарною клінікою. Всі ці плани залишилися на папері. У місцевій адміністрації побоюються, що місто не впорається з приїздом 10 тисяч нових жителів - наразі тут вистачає турбот з центром первинного прийому осіб, які шукають притулку в Німеччині.

Будинок офіцерів ЗГВ розвалюється

"Прекрасний об'єкт нерухомості і, звичайно, шкода, що він простоює", - описує колишній Будинок офіцерів ЗГВ Бірґіт Флюґґе. Однак проблема всієї ділянки площею близько 25 гектарів ще й в її незвично великому розмірі, що ускладнює пошуки інвестора.

За словами Флюґґе, на ці будівлі претендував підприємець з Росії. Переговори про продаж ділянки дійшли майже до кінця, але за кілька днів до підписання договору в німецькій пресі з'явилася інформація про те, що інвестора-росіянина підозрюють у відмиванні грошей, тож німці відмовилися підписати з ним контракт.

Своєю чергою, на питання про реалістичність свого проєкту професор Ган відповідає ухильно. Він бачить великий символізм у тому, щоб місто, історія якого тісно пов'язана з армією і війною, стало експериментальним майданчиком майбутнього. І вважає, що з політиками та інвесторами ще можна про все домовитися.