Екологічні організації критикують COP25 через відсутність результату

Науковці та поборники захисту клімату критикують відсутність конкретних домовленостей за результатами 25-ї міжнародної конференції ООН з питань змін клімату (COP25), яка завершилась у Мадриді у неділю, 15 грудня. Під час заходу майже 200 країн-учасниць саміту лише визнали необхідність збільшення зусиль, спрямованих на захист клімату та обмеження обсягів шкідливих викидів.

Розчарування результатами конференції висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. За його словами, міжнародна спільнота не показала належного честолюбства щодо поборення кліматичної кризи. "Однак ми не повинні здаватись. І я не здамся", - написав генсек ООН у Twitter.

Речник міжнародної екологічної організації Greenpeace заявив, що "конференція стала нападом на серце Паризької угоди". Її результати зраджують всіх людей, які давно страждають від наслідків кліматичної кризи та закликають до швидкого прогресу, наголосив він.

Своєю чергою, у Всесвітньому фонді дикої природи (WWF) охарактеризували рішення учасників COP25, як "моторошний помилковий старт" у вирішальному 2020 році. Тепер важливо, щоб Євросоюз значно збільшив свій внесок у захист клімату та дозволив "іскрі запалити інших", заявив директор WWF з кліматичних питань Міхаель Шефер (Michael Schäfer). Німецький уряд не повинен продовжувати "гальмувати" захист клімату в Європі, додав він.

В гуманітарній організації Brot für die Welt наголосили, що розвинені країни, які відмовляють найбіднішим країнам у фінансовій допомозі для боротьби з наслідками змін клімату, є "вкрай безвідповідальними, егоїстичними та недалекозорими". Без додаткової допомоги кліматична криза стане великим ризиком для життя бідних верств населення в південних частинах світу. Це, своєю чергою, призведе до посилення конфліктів та збільшення кількості біженців.

Як повідомлялося, зустріч у Мадриді мала завершитися ще 13 грудня, однак тривала аж до 15 грудня. Напередодні 16-річна екоативістка Грета Тунберг написала, що не очікує жодного прориву на кліматичному саміті та вирушила потягом до Швеції.