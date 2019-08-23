 Екологічні організації критикують COP25 через відсутність результату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

Екологічні організації критикують COP25 через відсутність результату

Від неспроможності країн домовитися щодо цілей для захисту клімату постраждають менш розвинені країни. Це спричинить посилення конфліктів та збільшення кількості біженців, наголошують борці за захист клімату.

Екологічні активісти під час час кліматичного саміту в Мадриді

Екологічні активісти під час час кліматичного саміту в Мадриді

Науковці та поборники захисту клімату критикують відсутність конкретних домовленостей за результатами 25-ї міжнародної конференції ООН з питань змін клімату (COP25), яка завершилась у Мадриді у неділю, 15 грудня. Під час заходу майже 200 країн-учасниць саміту лише визнали необхідність збільшення зусиль, спрямованих на захист клімату та обмеження обсягів шкідливих викидів.

Розчарування результатами конференції висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. За його словами, міжнародна спільнота не показала належного честолюбства щодо поборення кліматичної кризи. "Однак ми не повинні здаватись. І я не здамся", - написав генсек ООН у Twitter.

Речник міжнародної екологічної організації Greenpeace заявив, що "конференція стала нападом на серце Паризької угоди". Її результати зраджують всіх людей, які давно страждають від наслідків кліматичної кризи та закликають до швидкого прогресу, наголосив він.

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До 2050 року Євросоюз має стати кліматично нейтральним, вирішили в Брюсселі. Представлений комплекс заходів щодо захисту клімату (Green Deal) передбачає кардинальну перебудову підходів до розвитку економіки. (11.12.2019)

Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді не досягли прориву щодо політики захисту клімату. Водночас понад 200 країн погодилися щодо необхідності збільшити зусилля щодо захисту клімату. (15.12.2019)

Своєю чергою, у Всесвітньому фонді дикої природи (WWF) охарактеризували рішення учасників COP25, як "моторошний помилковий старт" у вирішальному 2020 році. Тепер важливо, щоб Євросоюз значно збільшив свій внесок у захист клімату та дозволив "іскрі запалити інших", заявив директор WWF з кліматичних питань Міхаель Шефер (Michael Schäfer). Німецький уряд не повинен продовжувати "гальмувати" захист клімату в Європі, додав він.

В гуманітарній організації Brot für die Welt наголосили, що розвинені країни, які відмовляють найбіднішим країнам у фінансовій допомозі для боротьби з наслідками змін клімату, є "вкрай безвідповідальними, егоїстичними та недалекозорими". Без додаткової допомоги кліматична криза стане великим ризиком для життя бідних верств населення в південних частинах світу. Це, своєю чергою, призведе до посилення конфліктів та збільшення кількості біженців.

Як повідомлялося, зустріч у Мадриді мала завершитися ще 13 грудня, однак тривала аж до 15 грудня. Напередодні 16-річна екоативістка Грета Тунберг написала, що не очікує жодного прориву на кліматичному саміті та вирушила потягом до Швеції.

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