Екологи заявили про мільярд загиблих у вогні тварин в Австралії

Близько 1,25 мільярда тварин в Австралії могли загинути за час сильних лісових пожеж. Такі дані місцевий офіс Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) наводить у вівторок, 7 січня. Зокрема, жертвами стихії стали тисячі коал у прибережних районах штату Новий Південний Уельс, а також кенгуру, сумчасті летяги, потору і какаду.

Фонд "шокований масштабом руйнувань", заявили в організації. На відновлення багатьох лісів підуть десятиліття, відзначають екологи. За їхньою оцінкою, деякі види тварин могли "переступити за межу вимирання".

Тим часом жителі чотирьох штатів з вересня подали майже дев'ять тисяч заяв про покриття збитків на загальну суму 700 мільйонів австралійських доларів (у перерахунку - 435 мільйонів євро), повідомила Рада страхових компаній Австралії. Напередодні влада оголосила про намір виділити два мільярди австралійських доларів (1,24 мільярда євро) на відновлення постраждалих від пожеж регіонів.

Дим від австралійських пожеж досяг Південної Америки

Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них як і раніше непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже вісім мільйонів гектарів, що трохи менше за площі Австрії та Ірландії. Розповсюдженню вогню сприяють висока температура і сильний вітер.

Полум'я знищило понад 1800 будівель. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання. У вогні загинули 25 людей.

Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і досяг берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.

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