 Екологи заявили про мільярд загиблих у вогні тварин в Австралії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2020

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Новини

Екологи заявили про мільярд загиблих у вогні тварин в Австралії

Всесвітній фонд дикої природи шокований масштабом збитків від пожеж в Австралії. Страхові компанії вже отримали заяви на 435 мільйонів євро. Дим від пожеж досяг Південної Америки.

Врятована під час пожежі в австралії коала

Врятована під час пожежі в австралії коала

Близько 1,25 мільярда тварин в Австралії могли загинути за час сильних лісових пожеж. Такі дані місцевий офіс Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) наводить у вівторок, 7 січня. Зокрема, жертвами стихії стали тисячі коал у прибережних районах штату Новий Південний Уельс, а також кенгуру, сумчасті летяги, потору і какаду.

Фонд "шокований масштабом руйнувань", заявили в організації. На відновлення багатьох лісів підуть десятиліття, відзначають екологи. За їхньою оцінкою, деякі види тварин могли "переступити за межу вимирання".

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Пожежникам поки не вдається встановити контроль над лісовими пожежами, що охопили країну. До боротьби з ними залучені три тисячі резервістів. (04.01.2020)

Боротьба з вогнем у країні продовжується і триватиме ще упродовж місяців, заявив прем'єр-міністр країни. У полум'ї могли загинути сотні мільйонів тварин. (06.01.2020)

Тим часом жителі чотирьох штатів з вересня подали майже дев'ять тисяч заяв про покриття збитків на загальну суму 700 мільйонів австралійських доларів (у перерахунку - 435 мільйонів євро), повідомила Рада страхових компаній Австралії. Напередодні влада оголосила про намір виділити два мільярди австралійських доларів (1,24 мільярда євро) на відновлення постраждалих від пожеж регіонів.

Дим від австралійських пожеж досяг Південної Америки

Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них як і раніше непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже вісім мільйонів гектарів, що трохи менше за площі Австрії та Ірландії. Розповсюдженню вогню сприяють висока температура і сильний вітер.

Полум'я знищило понад 1800 будівель. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання. У вогні загинули 25 людей.

Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і досяг берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.

Дивитись відео 01:37

Пожежі в Австралії: як рятують тварин (06.01.2020)

  • Понад п'ять мільйонів гектарів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Понад п'ять мільйонів гектарів

    Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

  • Тиждень надзвичайного стану

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Тиждень надзвичайного стану

    У штаті Новий Південний Уельс, де розташоване найбільше місто країни Сідней, від п'ятниці, 3 січня, оголошений надзвичайний стан у зв'язку з масштабними пожежами. Він триватиме сім днів. Очікується, що ситуація у штаті особливо погіршуватиметься починаючи з суботи, 4 січня. Саме тоді вогонь, за прогнозами, досягне південно-східного узбережжя країни.

  • В очікуванні найгіршого

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    В очікуванні найгіршого

    Побоюючись погіршення ситуації наприкінці тижня, тисячі туристів залишили східне узбережжя країни в четвер, 2 січня. Водночас австралійські військові почали евакуювати людей, які були заблоковані пожежами на узбережжі далі на південь. Рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке триває з вівторка, перед імовірним погіршенням пожежних умов.

  • Масштабна евакуація

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Масштабна евакуація

    Десятки тисяч туристів та мешканців штатів Вікторія на Новий Південний Уельс мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей (на фото) до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

  • У пастці вогню

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    У пастці вогню

    Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

  • Нелегкий вибір

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Нелегкий вибір

    Маллакута - невелике містечко з населенням лише близько тисячі людей. Однак влітку тут зазвичай відпочиває велика кількість туристів. Військовий корабель зможе спершу евакуювати лише 800 людей, повідомила місцева влада. За словами пожежників, їм доведеться обирати, кого евакуювати першим, а кого поки що лишити на пляжі.

  • Стратегічні запаси

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Стратегічні запаси

    Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

  • Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

  • Видно з космосу

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Видно з космосу

    Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

  • Коли вогонь відступає

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Коли вогонь відступає

    На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

Лісові пожежі в Австралії, що тривають із жовтня, забрали життя вже щонайменше 18 людей. Влада штатів на південному сході країни, організовує масштабну евакуацію населення й туристів. Докладніше - у фоторепортажі DW. (02.01.2020)  

Посилання в інтернеті

WWF

Аудіо й відео до теми

Пожежі в Австралії: як рятують тварин (06.01.2020)  

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