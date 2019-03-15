 Екоактивісти продовжують блокувати центри столиць світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Екоактивісти продовжують блокувати центри столиць світу

У Лондоні та Амстердамі у зв'язку з акціями затримані сотні людей. Поліція Берліна виносила активістів з центральної площі.

Блокування однієї з центральних вулиць Берліна

Блокування однієї з центральних вулиць Берліна

Екоактивісти з руху Extinction Rebellion у вівторок, 8 жовтня, продовжують акції протесту, під час яких вдаються до блокування руху на центральних вулицях світових столиць. У Парижі, Мадриді, Сіднеї та Веллінгтоні активісти заблокували перехрестя та важливі шляхи у центральних районах міст. Акції протесту відбулися також у Нью-Йорку та Буенос-Айресі.

DW.COM

У Берліні активісти розташувались на площі Велика зірка, а також у наметах на Потсдамській площі. Поліція була змушена виносити протестувальників на узбіччя, звільняючи площу для проїзду транспорту. Напередодні берлінські поліцейські винесли таким чином з площі майже півтисячі протестувальників. Загалом в столиці Німеччині в акції взяли участь блиько трьох тисяч активістів. Попри спробу блокування руху, протести не призвели до значних транспортних проблем у Берліні.

Між тим у Аместердамі та Лондоні поліцейські затримували протестувальників. У столиці Великобританії до поліцейських відділків доставлені 217 екоактивістів, які, зокрема, блокували мости через Темзу. В столиці Нідерландів під час спроби заблокувати одну з вулиць міста, на якій проведення акції було заборонено, затримали близько 50 демонстрантів.

Рух Extinction Rebellion, що у перекладі з англійської означає "Повстання проти вимирання", має британське походження. Минулого року його представники почали з'являтися в інших країнах світу. Головною вимогою руху є оголошення урядами своїх країн кліматичного надзвичайного стану. На відміну від активістів руху Fridays for Future, заснованого шведською школяркою Гретою Тунберг, представники Extinction Rebellion заявляють про свою готовність порушувати закони задля виконання своїх вимог.

Акції активістів руху розпочалися у містах світу 7 жовнтя. Очікується, що деякі протести можуть тривати не менше тижня.

Дивитись відео 02:03

Марш за клімат: українці приєднались до міжнародних екологічних протестів (20.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Марш за клімат: українці приєднались до міжнародних екологічних протестів (20.09.2019)  

Також за темою

Hamburg Greta Thunberg bei Klimastreik

Протести по п'ятницях: школярі стурбовані змінами клімату 15.03.2019

Світ здивували масові протести школярів. Тим часом екологічний рух Fridays for Future планує чергові акції з рекордним числом учасників. Подробиці - у DW.

Elektrisches Laden eines VW e-Golf

Електромобілі та екологія: як Volkswagen прагне стати світовим лідером 20.02.2019

Від слави шахраїв через "дизельний скандал" до лідерів ринку у сфері екологічного транспорту. Такою є амбітна мета концерну Volkswagen. У VW планують до того ж виробляти автомобілі без шкоди для клімату. Чи можливо це?

Що буде, коли на планеті стане на 2 градуси тепліше? (25.04.2018) 25.04.2018

Здавалося б, потепління на два градуси - не так вже й багато. Утім наслідки будуть катастрофічними. Дивіться, що станеться, якщо глобальне потепління не зупинити.

Реклама

Докладно

Лауреати Нобелівської премії з фізики (2019)

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики

Лауреатами премії з фізики стали канадець Джеймс Піблз та швейцарці Майкл Меджор і Дідьє Кело.  

Газогін польської компанії Gaz-System

Польща відмовиться від газу з Росії

"Газпром" може втратити свій найбільший ринок збуту у Східній Європі через два інфраструктурних проекти.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  