Екоактивісти продовжують блокувати центри столиць світу

Екоактивісти з руху Extinction Rebellion у вівторок, 8 жовтня, продовжують акції протесту, під час яких вдаються до блокування руху на центральних вулицях світових столиць. У Парижі, Мадриді, Сіднеї та Веллінгтоні активісти заблокували перехрестя та важливі шляхи у центральних районах міст. Акції протесту відбулися також у Нью-Йорку та Буенос-Айресі.

У Берліні активісти розташувались на площі Велика зірка, а також у наметах на Потсдамській площі. Поліція була змушена виносити протестувальників на узбіччя, звільняючи площу для проїзду транспорту. Напередодні берлінські поліцейські винесли таким чином з площі майже півтисячі протестувальників. Загалом в столиці Німеччині в акції взяли участь блиько трьох тисяч активістів. Попри спробу блокування руху, протести не призвели до значних транспортних проблем у Берліні.

Між тим у Аместердамі та Лондоні поліцейські затримували протестувальників. У столиці Великобританії до поліцейських відділків доставлені 217 екоактивістів, які, зокрема, блокували мости через Темзу. В столиці Нідерландів під час спроби заблокувати одну з вулиць міста, на якій проведення акції було заборонено, затримали близько 50 демонстрантів.

Рух Extinction Rebellion, що у перекладі з англійської означає "Повстання проти вимирання", має британське походження. Минулого року його представники почали з'являтися в інших країнах світу. Головною вимогою руху є оголошення урядами своїх країн кліматичного надзвичайного стану. На відміну від активістів руху Fridays for Future, заснованого шведською школяркою Гретою Тунберг, представники Extinction Rebellion заявляють про свою готовність порушувати закони задля виконання своїх вимог.

Акції активістів руху розпочалися у містах світу 7 жовнтя. Очікується, що деякі протести можуть тривати не менше тижня.