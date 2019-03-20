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У день голосування соціологи проводять опитування виборців на виході з виборчих дільниць. Це дає можливість спрогнозувати результати голосування відразу після закриття виборчих дільниць і ще до оприлюднення офіційних результатів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.