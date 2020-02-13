Евакуйованих з Китаю українців привезуть в Україну вранці 20 лютого

Літак для евакуації українців з китайського міста Ухань, яке є епіцентром коронавірусу, прибуде до КНР 19 лютого. "Увесь процес евакуації наших людей із Китаю - під цілковитим контролем уряду. В нас є чіткий план заходів, зокрема й у логістичних питаннях, і в Китаї, і в Україні. До літака в Ухані наші громадяни прибудуть централізовано та своєчасно, в супроводі українського консула та китайських фахівців", - повідомив у вівторок, 18 лютого, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Наступного дня літак з евакуйованими громадянами повернеться в Україну, розповів генеральний директор авіакомпанії SkyUp Євген Хайнацький, передає агенція "Українські Новини"."Літак сьогодні вночі буде виконувати рейс через місто Алмати в Ухань, повертається назад в Україну 20 числа приблизно о 8 ранку", - сказав він.
За його словами, рейс будуть обслуговувати три екіпажі, що складаються з 17 співробітників компанії. Вони будуть максимально відокремлені від пасажирів під час перельоту. Хайнацький додав, що авіакомпанія здійснила всі необхідні підготовчі заходи для цього рейсу.
Евакуйовані перебуватимуть на карантині
Після повернення в Україну евакуйовані громадяни протягом 14 днів будуть перебувати на карантині. Запланована евакуація 49 українців та 25 іноземців, серед яких, за даними держсекретаря МЗС Андрія Зайця, громадяни Аргентини, Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Панами, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Еквадору та Іспанії.
Як повідомив Гончарук, наразі є кілька об'єктів у різних регіонах країни для прийняття людей на двотижневу обсервацію. Ці об'єкти підготовлено відповідно до всіх вимог безпеки, в повній готовності перебувають і інші медзаклади країни.
Він також зазначив, що вся команда, яка працюватиме з евакуйованими людьми, вже пройшла відповідне навчання від Центру громадського здоров'я. На борт літака зможуть потрапити тільки люди без симптомів захворювання та за попередньої згоди на проходження 14-денної обсервації. Весь екіпаж та лікарі, які супроводжуватимуть борт, також перебуватимуть під двотижневим наглядом.
Водночас президент України Володимир Зеленський закликав політиків не використовувати повернення українців з Китаю у своїх політичних цілях та не здіймати паніку серед населення. "Якщо будуть перекривати дороги й підбурювати людей, я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу, в їхні маєтки", - заявив він, передає Офіс президента.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Канцлерка Меркель в Ухані
Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Рідкісний випадок
Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
"Віруси приходять і йдуть"
Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Тиша у модних бутіках?
Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Закусочні на замку
Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Без гучних рекламних кампаній
Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Під особливою загрозою: автомобілебудівники
Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Стосується кожного
Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Обережна Honda
Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Складнощі виробництва
Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Китайці не приїдуть
У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.
-
Коронавірус: бізнес вже кашляє
Підготовлений - значить озброєний
В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.
Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський