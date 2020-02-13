Евакуйованих з Китаю українців привезуть в Україну вранці 20 лютого

Літак для евакуації українців з китайського міста Ухань, яке є епіцентром коронавірусу, прибуде до КНР 19 лютого. "Увесь процес евакуації наших людей із Китаю - під цілковитим контролем уряду. В нас є чіткий план заходів, зокрема й у логістичних питаннях, і в Китаї, і в Україні. До літака в Ухані наші громадяни прибудуть централізовано та своєчасно, в супроводі українського консула та китайських фахівців", - повідомив у вівторок, 18 лютого, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Наступного дня літак з евакуйованими громадянами повернеться в Україну, розповів генеральний директор авіакомпанії SkyUp Євген Хайнацький, передає агенція "Українські Новини"."Літак сьогодні вночі буде виконувати рейс через місто Алмати в Ухань, повертається назад в Україну 20 числа приблизно о 8 ранку", - сказав він.

За його словами, рейс будуть обслуговувати три екіпажі, що складаються з 17 співробітників компанії. Вони будуть максимально відокремлені від пасажирів під час перельоту. Хайнацький додав, що авіакомпанія здійснила всі необхідні підготовчі заходи для цього рейсу.

Евакуйовані перебуватимуть на карантині

Після повернення в Україну евакуйовані громадяни протягом 14 днів будуть перебувати на карантині. Запланована евакуація 49 українців та 25 іноземців, серед яких, за даними держсекретаря МЗС Андрія Зайця, громадяни Аргентини, Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Панами, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Еквадору та Іспанії.

Як повідомив Гончарук, наразі є кілька об'єктів у різних регіонах країни для прийняття людей на двотижневу обсервацію. Ці об'єкти підготовлено відповідно до всіх вимог безпеки, в повній готовності перебувають і інші медзаклади країни.

Він також зазначив, що вся команда, яка працюватиме з евакуйованими людьми, вже пройшла відповідне навчання від Центру громадського здоров'я. На борт літака зможуть потрапити тільки люди без симптомів захворювання та за попередньої згоди на проходження 14-денної обсервації. Весь екіпаж та лікарі, які супроводжуватимуть борт, також перебуватимуть під двотижневим наглядом.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав політиків не використовувати повернення українців з Китаю у своїх політичних цілях та не здіймати паніку серед населення. "Якщо будуть перекривати дороги й підбурювати людей, я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу, в їхні маєтки", - заявив він, передає Офіс президента.

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