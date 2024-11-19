Дірк Еммеріх (Dirk Emmerich) - журналіст, який багато років жив і працював у Москві кореспондентом німецьких телеканалів n-tv і RTL. З 2005 року повідомляв про переломні моменти в історії України: події на Майдані, анексію Криму Росією, конфлікт та воєнні дії на Донбасі. Багато років був спецкореспондентом n-tv у Вашингтоні, Сирії, Лівії, Афганістані та інших країнах і кризових регіонах, охоплених конфліктами або війнами.

У рубриці "Берлінський зв'язковий" на DW Дірк Еммеріх викладає свій погляд на німецьку політику, розповідає про те, що відбувається на політичній кухні столиці Німеччини і яке значення ці події мають для України, Росії та інших пострадянських країн.