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Дірк Еммеріх, колумніст Deutsche Welle
Фото: Privat

Дірк Еммеріх

Колумніст Deutsche Welle, веде рубрику "Берлінський зв'язковий" на DW.

Дірк Еммеріх (Dirk Emmerich) - журналіст, який багато років жив і працював у Москві кореспондентом німецьких телеканалів n-tv і RTL. З 2005 року повідомляв про переломні моменти в історії України: події на Майдані, анексію Криму Росією, конфлікт та воєнні дії на Донбасі. Багато років був спецкореспондентом n-tv у Вашингтоні, Сирії, Лівії, Афганістані та інших країнах і кризових регіонах, охоплених конфліктами або війнами.

У рубриці "Берлінський зв'язковий" на DW Дірк Еммеріх викладає свій погляд на німецьку політику, розповідає про те, що відбувається на політичній кухні столиці Німеччини і яке значення ці події мають для України, Росії та інших пострадянських країн.

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