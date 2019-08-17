ДСНС: Згорілий у Одесі готель було переобладнано з трамвайного депо

Одеський готель "Токіо Стар", де сталася пожежа, був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. Таку інформацію оприлюднив у суботу, 17 серпня, директор департаменту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Володимир Демчук.

За даними відомства, сам готель - це двоповерхова будівля з 270 кімнатами, з яких деякі не мали навіть вікон. У ДСНС вказали, що в липні цього року було заплановано перевірку готелю, але його форма власності змінилася, і представників держслужби не допустили до перевірки.

Евакуювали понад 130 людей

Загалом на момент пожежі у готелі перебували близько 200 осіб, з першого поверху евакуювали 64 людини, з другого - 72, кажуть у ДСНС.

Ліквідацію пожежі ускладнювало швидке поширення вогню конструкціями, а також пізнє оповіщення про надзвичайну подію. Під час гасіння пожежі виявили тіла восьми осіб, їхні особисті дані зараз встановлюють. Зазначається, що з 10 потерпілих, котрих госпіталізували, дехто перебуває у критичному стані. Сімох потерпілих евакуювали з будівлі рятувальники, згодом ще троє осіб самотужки звернулося по медичну допомогу, йдеться в повідомленні.

Зеленський обіцяє притягти власника до відповідальності

Тим часом президент України Володимир Зеленський запевнив, що власник готелю "Токіо Стар" відповість за цю трагедію. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю", - пообіцяв президент. Сам Чорний у коментарі ЗМІ висловив готовність нести відповідальність, якщо буде встановлена провина з його боку.

За даними українського президента, четверо постраждалих від пожежі в готелі перебувають у критичному стані.

У той же час прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розпорядився розпочати масштабні перевірки місць відпочинку громадян, насамперед готелів та санаторіїв.

Тим часом у Нацполіції розглядають три версії інциденту. "Перша версія - це можливий факт вбивства (...) коли потім був підпал з метою приховування злочину. Друга версія - порушення правил пожежної безпеки. І третя версія - необережне використання вогню постояльцями готелю", - цитує начальника управління Нацполіції в Одеській області Олега Беха агенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, пожежа спалахнула в готелі "Токіо стар" у ніч на 17 серпня. Від вогню й диму загинуло восьмеро осіб, ще 10 постраждалих опинилися в медзакладах. Нацполіція повідомила раніше, що розслідує цю трагедію через порушення норм пожежної безпеки.

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