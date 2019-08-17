 ДСНС: Згорілий у Одесі готель було переобладнано з трамвайного депо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2019

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Новини

ДСНС: Згорілий у Одесі готель було переобладнано з трамвайного депо

Деякі з 270 кімнат готелю "Токіо Стар" в Одесі не мали вікон, повідомили в ДСНС. Четверо з постраждалих - у критичному стані. Зеленський пообіцяв притягти власника закладу до відповідальності.

Наслідки пожежі в готелі Токіо стар в Одесі

Наслідки пожежі в готелі "Токіо стар" в Одесі

Одеський готель "Токіо Стар", де сталася пожежа, був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. Таку інформацію оприлюднив у суботу, 17 серпня, директор департаменту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Володимир Демчук.

За даними відомства, сам готель - це двоповерхова будівля з 270 кімнатами, з яких деякі не мали навіть вікон. У ДСНС вказали, що в липні цього року було заплановано перевірку готелю, але його форма власності змінилася, і представників держслужби не допустили до перевірки.

Евакуювали понад 130 людей

Загалом на момент пожежі у готелі перебували близько 200 осіб, з першого поверху евакуювали 64 людини, з другого - 72, кажуть у ДСНС.

Ліквідацію пожежі ускладнювало швидке поширення вогню конструкціями, а також пізнє оповіщення про надзвичайну подію. Під час гасіння пожежі виявили тіла восьми осіб, їхні особисті дані зараз встановлюють. Зазначається, що з 10 потерпілих, котрих госпіталізували, дехто перебуває у критичному стані. Сімох потерпілих евакуювали з будівлі рятувальники, згодом ще троє осіб самотужки звернулося по медичну допомогу, йдеться в повідомленні.

DW.COM

Унаслідок пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" загинули вісім осіб, ще 10 постраждали, повідомляє пресслужба ДСНС України. З місця події евакуювали близько 150 осіб. (17.08.2019)

Детонація боєприпасів на складі у Красноярському краї Росії припинилася, пожежу вдалося загасити. Евакуйованим раніше місцевим жителям дозволили повернутися до своїх домівок. (06.08.2019)

Внаслідок вибухів та пожежі на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії евакуювали понад дев'ять тисяч людей. Існує небезпека підриву окремих боєприпасів. (06.08.2019)

Зеленський обіцяє притягти власника до відповідальності

Тим часом президент України Володимир Зеленський запевнив, що власник готелю "Токіо Стар" відповість за цю трагедію. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю", - пообіцяв президент. Сам Чорний у коментарі ЗМІ висловив готовність нести відповідальність, якщо буде встановлена провина з його боку.

За даними українського президента, четверо постраждалих від пожежі в готелі перебувають у критичному стані.

У той же час прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розпорядився розпочати масштабні перевірки місць відпочинку громадян, насамперед готелів та санаторіїв.

Тим часом у Нацполіції розглядають три версії інциденту. "Перша версія - це можливий факт вбивства (...) коли потім був підпал з метою приховування злочину. Друга версія - порушення правил пожежної безпеки. І третя версія - необережне використання вогню постояльцями готелю", - цитує начальника управління Нацполіції в Одеській області Олега Беха агенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, пожежа спалахнула в готелі "Токіо стар" у ніч на 17 серпня. Від вогню й диму загинуло восьмеро осіб, ще 10 постраждалих опинилися в медзакладах. Нацполіція повідомила раніше, що розслідує цю трагедію через порушення норм пожежної безпеки.

  • Вогонь вийшов з-під контролю

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Вогонь вийшов з-під контролю

    На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.

  • Зусилля пожежних служб

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Зусилля вогнеборців

    Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.

  • Пожежні роботи у районі Макрімалліс

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Заклик до ЄС

    На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.

  • Масова евакуація

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Масова евакуація

    На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.

  • Небо палає

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Небо палає

    На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.

  • Випалено, сплюндровано

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Випалено, сплюндровано

    Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.

  • Наслідки пожеж

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Наслідки пожеж

    Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.

    Автор: Інес Айзеле


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Унаслідок пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" загинули вісім осіб, ще 10 постраждали, повідомляє пресслужба ДСНС України. З місця події евакуювали близько 150 осіб.

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