 ″Друзі Грузії″ в ОБСЄ закликають Росію вивести війська з Абхазії та Південної Осетії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

"Друзі Грузії" в ОБСЄ закликають Росію вивести війська з Абхазії та Південної Осетії

Група країн, відома як "Друзі Грузії в ОБСЄ", закликала Росію скасувати визнання Абхазії і Південної Осетії та вивести звідти свої війська. Окремо з вимогою до Москви звернулися в Держдепартаменті США.

Парламент самопроголошеної Абхазії

Парламент самопроголошеної Абхазії

До десятих роковин російсько-грузинської війни група країн-членів ОБСЄ звернулася до Росії із закликом скасувати визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії та відкликати свої війська з непідконтрольних Тбілісі регіонів Грузії. Про це йдеться у заяві від 7 серпня, підписаній Канадою, Чехією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Румунією, Швецією, Україною, Великобританією та США, оприлюдненій у Twitter грузинського посольства в Австрії.

"За десять років після війни серпня 2008 року Грузія досягла прогресу в посиленні демократії та ефективному управлінні, а також у процесах європейської та євро-атлантичної інтеграції та економічного розвитку. Шкода, що від цих досягнень не можуть вигравати жителі грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії", - йдеться у спільній заяві.

DW.COM

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Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі розповів у інтерв'ю DW про подібність дій Росії у Південній Осетії, Абхазії та Криму. При цьому він пояснив, чому Тбілісі нині займає обережну позицію по відношенню до Москви. (02.11.2017)

США у вівторок, 7 серпня, також опублікували окрему заяву, у якій закликали Росію припинити свою військову присутність у регіонах Грузії. Речниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт наголосила, що Абхазія та Південна Осетія є невід'ємими частинами грузинської держави.

Своєю чергою, Німеччина висловила підтримку національному суверенітету і територіальній цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. "Визнання в односторонньому порядку відділених грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії Російською Федерацією та чотирма іншими державами є неприйнятним", - ідеться у тексті заяви німецького МЗС, отриманої DW.

У Берліні наголосили, що уряд ФРН виступає за мирне вирішення конфлікту в рамках женевських переговорів, а також виступає за відправку в згадані регіони європейської спостережної місії EUMM та надання доступу правозахисним організаціям до них.

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