Другий півфінал "Євробачення-2019": фантастична п'ятірка і фаворити

Другий півфінал "Євробачення-2019", що завершився в ніч на п'ятницю, 17 травня в Тель-Авіві, не приніс великих несподіванок. Фаворити не зустріли серйозної конкуренції. І тільки юні виконавиці з Данії та Мальти змогли гідно протистояти чоловікам, які домінували в другому півфіналі конкурсу.

Фантастична п'ятірка "Євробачення-2019"

Фантастичною п'ятіркою вечора стали головний, якщо вірити букмекерам, фаворит "Євробачення-2019" голландець Дункан Лоренс, а також представник Швеції Джон Лундвік, росіянин Сергій Лазарєв, азербайджанець Чингіз і швейцарець Лука Генні. Примітно, що кожен з них показав номер, який відрізнявся від номерів конкурентів. У Дункана Лоренса ця була мінімалістична, але прекрасна у своїй трагіці балада "Arcade". Він заспівав її, сидячи за роялем.

"Arcade" стала повною протилежністю епосу Сергія Лазарєва "Scream", по вінця насиченого драмою, нашпигованого новаторськими спецефектами. Їх забезпечують встановлені на сцені панелі, які з дзеркал перетворюються на світлодіодні екрани і знову на дзеркала.

Шоу росіянина Сергія Лазарєва на "Євробаченні-2019"

Номери швейцарця і азербайджанця теж відрізнялися один від одного. У Луки це була майже сальса "She got me", у Чингіза - танцювальний мейнстрим "Truth". Ну, а представник Швеції Джон Лундвіг запалив зал соул-композицією "Too late to love". Заспівати її допоміг харизматичний жіночий міні-госпел-хор. З учасників півфіналів, судячи з усього, лише аспірантка першого відбіркового туру представниця Австралії Кейт Міллер-Хейдке може скласти серйозну конкуренцію цій п'ятірці. Її шоу на п'ятиметрових жердинах, показане у вівторок, викликає лише один вигук: "Вау!"

Чотири солістки, одне тріо і сукня Кончити

Із жінок лише юні данка Леонора і Мікела Паче, яка виступає за Мальту, показали номери, дійсно гідні фіналу. Гігантський стілець, на якому Леонора чотирма мовами (є, наприклад, один рядок німецькою) співає невибагливу, майже дитячу "Love is forever", залишиться в пам'яті у фанатів конкурсу. А "Chameleon" Мікели в стилі R&B - приємне свідчення того, що "Євробачення" - це не тільки євротреш.

Данська виконавиця Леонора

До нього цілком належить "Spirit in the sky" норвезького тріо KEiiNo. Але це - особливість конкурсу. У ньому завжди є місце етнічній музиці в сучасній обробці. Елементи співів саамів - народності, яка проживає на півночі Європи, органічно розбавили танцювальну поп-композицію і допомогли норвежцям пройти кваліфікацію.

А ось виходу в фінал албанки Йоніди Маличі і представниці Північної Македонії Тамари Тодевської може бути тільки одне пояснення - сусідське голосування на конкурсі ще ніхто не відміняв, а діаспора цих країн в Європі активніша, ніж прихильники інших виконавців.

Але їхні пісні могли хіба що приспати глядачів біля екранів телевізорів в цю пізню годину напередодні робочого дня. Спасибі Кончиті - переможниці "Євробачення-2014", що стала гостею другого півфіналу. Її новий образ - шкіряна кепка і чорна сукня з довгим шлейфом - напевно змусив глядачів хоч трохи підбадьоритися.

Представник Норвегії на другому півфіналі "Євробачення" в Тель-Авіві

Фаворити з "великої п'ятірки"

Особливість цьогорічного конкурсу: серед учасників так званої великої п'ятірки (Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції - вони відразу потрапляють у фінал) є два виконавці, що мають всі шанси посісти найвищі місця на "Євробаченні-2019". Це француз Білал Ассані та італієць Алессандро Махмуд. Тож фінал конкурсу в суботу, 18 травня, обіцяє бути цікавим.

Тим більше що гостею його стане Мадонна. Вона заспіває в Тель-Авіві дві пісні. Але справжні фанати "Євробачення", мабуть, з великим нетерпінням чекають заявленого виступу колишніх переможців і срібних призерів. Вони виконають не свої конкурсні композиції, а пісні колег по "Євробаченню".