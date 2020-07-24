Друга хвиля COVID-19: Іспанія забороняє нічне життя

Через другу хвилю захворюваності на COVID-19 у багатьох регіонах Іспанії влада запроваджує низку жорстких обмежень. Як заявив у п'ятницю, 14 серпня, міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілья, в Іспанії не працюватимуть дискотеки та нічні бари. Ресторани мають зачинятися о першій ночі, ще з опівночі вони не можуть приймати нових клієнтів, повідомляє інформагенція AFP. Окрім того, забороняється розпиття алкогольних напоїв просто неба.

Також в Іспанії заборонене куріння надворі, якщо немає можливості дотримуватися соціальної дистанції в два метри. Таку заборону ще напередодні запровадили в Галісії та на Канарах. За даними ВООЗ, курці більше за інших ризикують заразитися коронавірусом, оскільки під час куріння торкаються пальцями губів.

Ілья також закликав населення не зустрічатися з людьми, які не проживають з ними в одному домогосподарстві. У приватних святах та інших зустрічах повинні брати участь щонайбільше десятеро людей.

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Іспанія належала до найбільших уражених коронавірусною інфекцією країн Європи. Завдяки жорстким обмеженням ситуацію вдалося взяти під контроль. Однак у багатьох регіонах країни вже почалася друга хвиля захворюваності на COVID-19. Як повідомила 13 серпня влада країни, протягом попередньої доби було зафіксовано майже три тисячі нових випадків інфікування.

П'ять іспанських регіонів німецьким Інститутом імені Роберта Коха вже віднесені до зон ризику, серед них - Каталонія та Мадрид. За повідомленням видання Bild, аналогічне рішення інститут ухвалив і щодо популярного у німців курортного острова Майорка.