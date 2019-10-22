Рейтинг Transparency International: найпрозоріші міста України - ще не найчесніші

Дрогобич, Маріуполь, Вінниця є найбільш прозорими містами України, згідно з результатами дослідження Transparency International. Але це ще не означає, що в цих чи інших відносно прозорих містах немає корупції.