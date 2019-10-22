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Дрогобич – місто в Україні.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Дрогобич". Місто Дрогобич розташовано у Львівській області. Кількість населення становить близько 76 тисяч осіб. З Дрогобичем пов'язані імена таких відомих особистостей як Юрій Дрогобич, Іван Франко, Бруно Шульц. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дрогобич, Маріуполь, Вінниця є найбільш прозорими містами України, згідно з результатами дослідження Transparency International. Але це ще не означає, що в цих чи інших відносно прозорих містах немає корупції.