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Дрогобич

Дрогобич – місто в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають запиту "Дрогобич". Місто Дрогобич розташовано у Львівській області. Кількість населення становить близько 76 тисяч осіб. З Дрогобичем пов'язані імена таких відомих особистостей як Юрій Дрогобич, Іван Франко, Бруно Шульц. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Названо причину обвалу будинку в Дрогобичі

Названо причину обвалу будинку в Дрогобичі 22.10.2019

Причиною обвалу будинку в Дрогобичі стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, йдеться у висновках технічного звіту за результатами обстеження будинку.
Обвалення будинку в Дрогобичі: причина досі не названа

Обвалення будинку в Дрогобичі: причина досі не названа 30.08.2019

На місці обвалення під'їзду житлового будинку в Дрогобичі, внаслідок чого загинули воьмеро людей, завершили роботи з розбору завалу будівельних конструкцій. Причини трагедії досі не встановлені.
Все, що відомо про обвал будинку в Дрогобичі (фоторепортаж)

Все, що відомо про обвал будинку в Дрогобичі (фоторепортаж) 29.08.2019

Внаслідок обвалення частини будинку в Дрогобичі загинули восьмеро людей. Причина трагедії досі не встановлена. Основні дані, що відомі - у фотогалереї DW.
Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена 29.08.2019

Внаслідок обвалення частини будинку в Дрогобичі загинули восьмеро людей. Причина трагедії досі не встановлена. Основні дані, що відомі - у фотогалереї DW.
Обвалення під'їзду в Дрогобичі: восьмеро загиблих

Обвалення під'їзду в Дрогобичі: восьмеро загиблих 29.08.2019

Про вісьмох загиблих внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку в Дрогобичі повідомляють рятувальники. Причина трагедії досі не з'ясована.

У Дрогобичі після вибуху обвалився під'їзд житлового будинку

У Дрогобичі після вибуху обвалився під'їзд житлового будинку 28.08.2019

Внаслідок вибуху ймовірно побутового газу обвалився під'їзд чотириповерхівки. Загинули двоє людей, ще семеро госпіталізовані, з них п'ятеро дітей.

Рейтинг Transparency International: найпрозоріші міста України - ще не найчесніші

Рейтинг Transparency International: найпрозоріші міста України - ще не найчесніші 22.11.2018

Дрогобич, Маріуполь, Вінниця є найбільш прозорими містами України, згідно з результатами дослідження Transparency International. Але це ще не означає, що в цих чи інших відносно прозорих містах немає корупції.
Німецький фільм про фрески Бруно Шульца вперше показали українською

Німецький фільм про фрески Бруно Шульца вперше показали українською 20.11.2017

В 12 містах України до 75-х роковин загибелі "дрогобицького Кафки" Бруно Шульца вперше продемонстрували документальну стрічку Беньяміна Ґайсслера "Знайти образи" українською. На показі в Києві побувала DW.

У 100 кінозалах світу покажуть фільм про письменника і художника Бруно Шульца

У 100 кінозалах світу покажуть фільм про письменника і художника Бруно Шульца 19.11.2017

В Україні та ще 15 країнах світу покажуть кінострічку документаліста Беньяміна Ґайсслера, який віднайшов загублені роботи австрійсько-польсько-єврейського митця Бруно Шульца.
Німецький режисер: дрогобицька Вулиця Крокодила - відображення нашого світу сьогодні

Німецький режисер: дрогобицька "Вулиця Крокодила" - відображення нашого світу сьогодні 17.11.2017

19 листопада у 100 кінотеатрах світу, в тому числі в Україні, пройде показ стрічки "Знайти образи". Показ присвячений 75-м роковинам загибелі дрогобицького генія Бруно Шульца. Інтерв'ю DW з режисером.
На Львівщині скандал через пам'ятну дошку Дрогобицькому Шиндлеру

На Львівщині скандал через пам'ятну дошку "Дрогобицькому Шиндлеру" 15.08.2017

На Львівщині скандал через пам'ятну дошку офіцерові вермахту, який рятував євреїв під час війни. В Ізраїлі його вважають праведником, але критики в Україні бачать в ньому насамперед окупанта.
Фотогалерея: Мандрівка Дрогобичем до 125-річчя від дня народження Бруно Шульца

Фотогалерея: Мандрівка Дрогобичем до 125-річчя від дня народження Бруно Шульца 12.07.2017

12 липня виповнюється 125 років від дня народження визначного українського польськомовного письменника єврейського походження Бруно Шульца. Мандрівка кореспондента DW сучасним Дрогобичем слідами митця.
Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца

Фотогалерея: Дрогобич Бруно Шульца 12.07.2017

12 липня виповнюється 125 років від дня народження визначного українського польськомовного письменника єврейського походження Бруно Шульца. Мандрівка кореспондента DW сучасним Дрогобичем слідами митця.
Великі фестивалі малих міст України

Великі фестивалі малих міст України 17.05.2016

Цього літа Дрогобич, Івано-Франківськ та Луцьк запрошують на різні за тематикою фестивалі, організаторів яких, однак, об'єднує бажання творити місцевий культурний простір на якісному міжнародному рівні.
Дрогобич розчарував і зачарував польських фотографів

Дрогобич розчарував і зачарував польських фотографів 07.05.2012

Знані польські фотомайстри і студенти Варшавської академії мистецтва кілька днів фотографували Дрогобич. Результатом цієї роботи повинна стати виставка, присвячена ювілею Бруно Шульца.
Дрогобицькі фрески Бруно Шульца ожили у 3D

Дрогобицькі фрески Бруно Шульца ожили у 3D 10.02.2012

Гамбурзький кінорежисер Беньямін Ґайслер заповзявся відтворити унікальні стінописи дрогобицького митця Бруно Шульца в експозиції з тривимірним зображенням. Невдовзі її побачать і в Україні.
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