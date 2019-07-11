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Дрес-код

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дрес-код".

Дрес-кодом називають правила та норми одягу, яких вимагають дотримуватись за певних обставин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дрес-код для успішних чоловіків: модно і екологічно (11.07.2019) 11.07.2019

Наскільки екологічним є ваш дрес-код? Експерт з питань стилю й політичної моди Ґергард Ельферс стверджує, що його одяг більш сприятливий для довкілля, ніж у пересічного екологічного активіста. І ось чому.

Шкільна форма: чи носять її у Німеччині (21.06.2019) 24.06.2019

Єдиної обов'язкової для всіх шкільної форми у Німеччині немає. Кожна школа сама вирішує, що діти можуть вдягати на заняття. Але є певні заборони. Які саме?

Дрес-код для успішних чоловіків: як не помилитися з костюмом (18.04.2019) 18.04.2019

Вас запросили на важливий захід з моторошними словами "дрес-код"? Не лякайтеся, наш експерт Ґергард Ельферс допоможе з вибором гардеробу та не дасть припуститися фатальних помилок!
Не той фасон: що не так вдягають Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко (відео)

Не той фасон: що не так вдягають Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко (відео) 19.03.2019

Володимир Зеленський у "піжамі", Анатолій Гриценко в "блідому" костюмі, Петро Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Юлії Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі".

Зеленський, Порошенко, Тимошенко і Гриценко: уроки стилю для кандидатів (19.03.2019) 19.03.2019

Зеленський у "піжамі", Гриценко в "блідому" костюмі, Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі". Експерт з питань стилю і політичної моди Ґергард Ельферс пояснив, як не варто вдягатися політикам.

За лаштунками Дрес-коду для успішних чоловіків: як знімали проект (24.09.2018) 24.09.2018

У кадрі ведучий Ґергард Ельферс завжди виглядає впевнено і невимушено. Але це у вже змонтованій версії. Погляньте, що відбувається за лаштунками!

Дрес-код для успішних чоловіків: як зробити "цукерочку" з дешевого костюма (17.09.2018) 17.09.2018

Руки геть від дешевих костюмів, закликає модний ведучий DW Ґергард Ельферс. Якщо ж у вашому гардеробі все ж з'явився дешевий костюм, то ось що можна зробити, аби він виглядав більш-менш пристойно.
Шкільна форма в Німеччині: що не можна одягати

Шкільна форма в Німеччині: що не можна одягати 28.08.2018

Чи є в німецьких школах дрес-код? Чи можна одягати короткі спідниці, ультракороткі шорти та інші відверті речі? DW розпитала про це німецьких школярів.
Чи доречний національний костюм на діловій зустрічі? (відео)

Чи доречний національний костюм на діловій зустрічі? (відео) 13.08.2018

Чи доречно вдягати типове національне вбрання, наприклад, українську вишиванку, на офіційні ділові зустрічі? Модний ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює.

Дрес-код для успішних чоловіків: національний костюм на діловій зустрічі (13.08.2018) 13.08.2018

Чи доречно вдягати типове національне вбрання, наприклад, українську вишиванку чи шкіряні штани, на ділові зустрічі та з офіційного приводу? Модний ведучий DW Ґергард Ельферс називає важливу передумову.

Дрес-код для успішних чоловіків: Марк Цукерберг у костюмі - модний фейк (23.07.2018) 23.07.2018

Коли затятий любитель футболок на кшталт Марка Цукерберга раптом одягає діловий костюм, щось тут не так. Намагаючись зімітувати повагу, керівник Facebook досягає зворотного ефекту, запевняє модний ведучий Ґергард Ельферс.
Ципрас вперше за час роботи прем'єром вдягнув краватку

Ципрас вперше за час роботи прем'єром вдягнув краватку 22.06.2018

Алексіс Ципрас відзначив вихід Греції з фінансової кризи краваткою. Прем'єр-лівак, знаний своєю "зневагою" до формального дрес-коду, виконав обіцянку.

Стильні поради: придбайте 3, а краще 5 білих сорочок! (відео)

Стильні поради: придбайте 3, а краще 5 білих сорочок! (відео) 28.05.2018

Біла сорочка - символ непідкупності. І пасує до всього. Дивіться нові уроки стилю від ведучого DW Ґергарда Ельферса.

Дрес-код для успішних чоловіків: біла сорочка як символ непідкупності (28.05.2018) 28.05.2018

Жодних компромісів - ані коли йдеться про правосуддя, ані під час вибору кольору сорочки. Цим відомий Роберт Мюллер - головний рослідувач у справі російських зв'язків Дональда Трампа. Що ще говорить на користь білої сорочки, знає Ґергард Ельферс.

Чому стиль і терплячість важливі для кар'єри (відео)

Чому стиль і терплячість важливі для кар'єри (відео) 07.05.2018

Мрієте про блискучу кар'єру? Беріть приклад з британського наступника престолу принца Чарльза, радить стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Королівська ікона стилю знає, як одягатися в очікуванні роботи мрії.

Дрес-код для успішних чоловіків: стиль заради роботи мрії (07.05.2018) 07.05.2018

Мрієте про блискучу кар'єру? Беріть приклад з британського наступника престолу принца Чарльза, радить стильний ведучий DW Ґергард Ельферс. Королівська ікона стилю знає, як одягатися в очікуванні роботи мрії.
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