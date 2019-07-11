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Зеленський у "піжамі", Гриценко в "блідому" костюмі, Порошенко з "відкритою шиєю", а зачіска Тимошенко - "суміш бабусі та школярки, яка хоче бути найкращою в класі". Експерт з питань стилю і політичної моди Ґергард Ельферс пояснив, як не варто вдягатися політикам.
Коли затятий любитель футболок на кшталт Марка Цукерберга раптом одягає діловий костюм, щось тут не так. Намагаючись зімітувати повагу, керівник Facebook досягає зворотного ефекту, запевняє модний ведучий Ґергард Ельферс.
Жодних компромісів - ані коли йдеться про правосуддя, ані під час вибору кольору сорочки. Цим відомий Роберт Мюллер - головний рослідувач у справі російських зв'язків Дональда Трампа. Що ще говорить на користь білої сорочки, знає Ґергард Ельферс.