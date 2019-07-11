Шкільна форма: чи носять її у Німеччині (21.06.2019)

Єдиної обов'язкової для всіх шкільної форми у Німеччині немає. Кожна школа сама вирішує, що діти можуть вдягати на заняття. Але є певні заборони. Які саме?