ДПСУ: Росія перешкоджає руху суден Керченською протокою

Державна прикордонна служба України заявляє, що Росія продовжує перешкоджати руху кораблів через Керченську протоку. Про це в п'ятницю, 7 грудня, повідомили у прес-службі відомства, передає агенція "Українські новини".

"Російська Федерація, всупереч міжнародному праву, продовжує перешкоджати руху кораблів через окуповану нею Керченську протоку. І через це в Керченській протоці, яка відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року використовується для міжнародного судноплавства, і біля неї спостерігається значне накопичення кораблів", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що станом на ранок 7 грудня на якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу через протоку перебуває понад 140 суден, 98 з яких - з боку Чорного моря. Наприкінці листопада в Керченській протоці налічувалось понад 400 суден. У перші дні грудня кількість суден знизилася до 105, проте зараз знову фіксується її збільшення.

Повідомляється, що перешкоди створюються суднам, що прямують до українських портів. За минулу добу через Керченську протоку російська сторона пропустила тільки 41 судно в обох напрямках, з них вісім суден прямували з українських портів або до них.