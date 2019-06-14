До Шрі-Ланки екстрадували п'ятьох підозрюваних у квітневих терактах

П'ятьох підозрюваних у причетності до терактів на Шрі-Ланці, що були вчинені 21 квітня та внаслідок яких загинули понад 250 людей, затримали та екстрадували до острівної держави. Екстрадиція відбулася в п'ятницю, 14 червня, повідомила Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) на своєму сайті. Підозрювані були затримані на Близькому Сході.

Був затриманий і один з ймовірних організаторів терактів - 29-тирічний громадянин Шрі-Ланки Ахамед Мілан Хаят Мохамед. Його затримали на основі видачі "червоного повідомлення" Інтерполу - міжнародного запиту на затримання особи, яка перебуває в розшуку. Організація не уточнила, в якій саме країні були затримані підозрювані.

"Арешт і екстрадиція одного з головних підозрюваних у скоєнні вибухів на Шрі-Ланці є важливим кроком у розслідуванні", - заявив генеральний секретар Інтерполу Юрґен Шток (Jürgen Stock), цитує агенція dpa. Після терактів Інтерпол відправив на Шрі-Ланку групу реагування, яка займалася розслідуванням скоєних атак.

Нагадаємо, під час терористичних атак на католицькі церкви і фешенебельні готелі, скоєних 21 квітня у столиці країни Коломбо та його околицях, загинули 258 осіб, а ще близько 500 - отримали травми. Уряд країни поклав відповідальність за скоєне на ісламістські угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім" і заборонив їх.

Про свою відповідальність за теракти оголосила й міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД). 29 квітня близький до ІД сайт опублікував відеопослання, в якому виступає з промовою бородатий чоловік, схожий на лідера угруповання Абу Бакра аль-Багдаді. Він заявив, що напади в Шрі-Ланці стали відповіддю ІД на втрату останнього бастіону в Сирії - населеного пункту Багуз. 7 травня очільник поліції Шрі-Ланки Хандана Вікрамаратне заявив, що всі зловмисники, які організували і скоїли суїцидальні теракти, загинули або перебувають під вартою.