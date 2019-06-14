До Шрі-Ланки екстрадували п'ятьох підозрюваних у квітневих терактах

П'ятьох підозрюваних у причетності до терактів на Шрі-Ланці, що були вчинені 21 квітня та внаслідок яких загинули понад 250 людей, затримали та екстрадували до острівної держави. Екстрадиція відбулася в п'ятницю, 14 червня, повідомила Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) на своєму сайті. Підозрювані були затримані на Близькому Сході.
Був затриманий і один з ймовірних організаторів терактів - 29-тирічний громадянин Шрі-Ланки Ахамед Мілан Хаят Мохамед. Його затримали на основі видачі "червоного повідомлення" Інтерполу - міжнародного запиту на затримання особи, яка перебуває в розшуку. Організація не уточнила, в якій саме країні були затримані підозрювані.
"Арешт і екстрадиція одного з головних підозрюваних у скоєнні вибухів на Шрі-Ланці є важливим кроком у розслідуванні", - заявив генеральний секретар Інтерполу Юрґен Шток (Jürgen Stock), цитує агенція dpa. Після терактів Інтерпол відправив на Шрі-Ланку групу реагування, яка займалася розслідуванням скоєних атак.
Нагадаємо, під час терористичних атак на католицькі церкви і фешенебельні готелі, скоєних 21 квітня у столиці країни Коломбо та його околицях, загинули 258 осіб, а ще близько 500 - отримали травми. Уряд країни поклав відповідальність за скоєне на ісламістські угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім" і заборонив їх.
Про свою відповідальність за теракти оголосила й міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД). 29 квітня близький до ІД сайт опублікував відеопослання, в якому виступає з промовою бородатий чоловік, схожий на лідера угруповання Абу Бакра аль-Багдаді. Він заявив, що напади в Шрі-Ланці стали відповіддю ІД на втрату останнього бастіону в Сирії - населеного пункту Багуз. 7 травня очільник поліції Шрі-Ланки Хандана Вікрамаратне заявив, що всі зловмисники, які організували і скоїли суїцидальні теракти, загинули або перебувають під вартою.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Наодинці з бідою
Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Їй було лише 13
На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Безмежна жалоба
Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Самотній подорожній
На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Сила вибухів
Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Об'єднані горем
Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зламані життя
Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Жалоба та солідарність
Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зруйноване сімейне щастя
Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.
Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський