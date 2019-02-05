 До України в 2020 році надійшов рекордний обсяг грошових переказів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

До України в 2020 році надійшов рекордний обсяг грошових переказів

Рекордні 12,1 мільйрда доларів надійшли в Україну в 2020 році як приватні грошові перекази, повідомили в Національному банку України.

До України в 2020 році надійшов рекордний обсяг грошових переказів

У 2020 році обсяг приватних грошових переказів виріс на 1,7 відсотка до рекордних 12,1 мільярда доларів. Про це в понеділок, 1 лютого повідомило агентство "Українські новини" з посиалнням на Національний банк України (НБУ).

"За січень-грудень 2020 обсяг грошових переказів виріс на 1,7 відсотка, або 200 мільйонів доларів, до 12,1 мільярда доларів у порівнянні з 2019 роком (11,9 мільярда доларів)", - йдеться в повідомленні Національного банку України.

Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону в грудні становив 1,3 мільярда доларів, що на 3,5 відсотка, або на 38,2 мільйона доларів більше, ніж у грудні 2019 року (1,09 мільярда доларів), уточнили в НБУ.

При цьому неформальними каналами в Україну 2020 року було переказано 4,7 мільярда доларів, що на 1,2 мільярда доларів менше, ніж за аналогічний період минулого року (5,8 мільярда доларів).

Дивитись відео 06:06

Польща чекає на українських заробітчан: що на заваді? (15.09.2020)

Також за темою

Kein Massenansturm aus Osteuropa in Sicht

Люди на експорт. Як трудова міграція впливає на українську економіку 05.02.2019

Грошові перекази від трудових мігрантів з закордону є масштабними вливаннями в українську економіку. Водночас відтік робочої сили загрожує економічному розвитку.

USA Währung Dollar

Найбільше грошових переказів в Україну в 2019 році надійшло з Польщі 11.02.2020

У 2019 році найбільше грошових переказів в Україну надійшло з Польщі, повідомили в Національному банку України. Росія - на третьому місці за обсягом переказів.

Реклама

Докладно

Природа рятує жителів Швеції від наслідків пандемії коронавірусу

Шведський підхід до здоров'я завдяки COVID-19 (відео)

Чому турки масово отруюються алкоголем. Який тренд у Швеції через COVID-19. Як Навальний з в'язниці мобілізує протести.  

Як утилізують стару електроніку в Україні?

Як в Україні утилізують електросміття (відео)

Старі телевізори, мобільні телефони, холодильники... Чи є в Україні потужності для переробки електронних відходів?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  