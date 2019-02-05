До України в 2020 році надійшов рекордний обсяг грошових переказів

У 2020 році обсяг приватних грошових переказів виріс на 1,7 відсотка до рекордних 12,1 мільярда доларів. Про це в понеділок, 1 лютого повідомило агентство "Українські новини" з посиалнням на Національний банк України (НБУ).

"За січень-грудень 2020 обсяг грошових переказів виріс на 1,7 відсотка, або 200 мільйонів доларів, до 12,1 мільярда доларів у порівнянні з 2019 роком (11,9 мільярда доларів)", - йдеться в повідомленні Національного банку України.

Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону в грудні становив 1,3 мільярда доларів, що на 3,5 відсотка, або на 38,2 мільйона доларів більше, ніж у грудні 2019 року (1,09 мільярда доларів), уточнили в НБУ.

При цьому неформальними каналами в Україну 2020 року було переказано 4,7 мільярда доларів, що на 1,2 мільярда доларів менше, ніж за аналогічний період минулого року (5,8 мільярда доларів).