 До стоматолога в Україну: іноземці освоюють новий вид туризму | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.12.2018

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Україна

До стоматолога в Україну: іноземці освоюють новий вид туризму

Протезування зубів - річ не з дешевих. Не дивно, що чимало німців їдуть для цього, наприклад, до Польщі, бо там дешевше. Поляки ж, у свою чергу, останнім часом освоюють медичний туризм в Україні.

До стоматолога в Україні: іноземці освоюють новий вид туризму

Дешевші ціни - це головний аргумент, який переконав Матеуша Гурняка з польського Кракова, довірити свої зуби українським стоматологам. "Коли мій лікар озвучив мені вартість лікування і протезування, я зрозумів, що для мене - це надто дорого, а кредиту брати не хочу, - розповів чоловік у розмові з DW. - Згадав, як товариш розказував, що хтось з його знайомих їздив лікуватись в Україну". 

Матеуш вирішив перевірити все сам і дізнався, що ціни - справді відчутно менші: "Якщо за одну порцелянову коронку в Польщі просять від однієї тисячі злотих, то в Україні вона обійдеться в перерахунку - 300-400 злотих". Так він почав шукати клініки в Україні, уважно вивчаючи ціни й відгуки. "Вибирав за принципом:  щоб було не надто дорого й швидко", - розповідає Матеуш.

Щоправда, довелося зустрітися й з неприємними моментами. У двох українських клініках польського пацієнта попередили, що ціни можуть бути вищі від заявлених на сайтах: в одній сказали, що просто не встигли ще переписати на нові, а в іншій пояснили, що це - мінімальні ціни, але в підсумку - в залежності від багатьох факторів - вони можуть бути вищими. "Не знаю, можливо вони підняли для мене ціни, оскільки я іноземець", - каже Матеуш Гурняк, але при цьому наголошує, що навіть у такому випадку вартість була все одно нижчою, ніж у Польщі.

Бізнес на медичних туристах

Оскільки серед поляків з'явився попит на лікування в Україні, деякі бізнесмени в Польщі вирішили на цьому заробити й пропонують своїм клієнтам посередницькі послуги. Саме на такому бізнесі спеціалізується й польський підприємець Януш Куш. "Навіть з додатковими витратами на проживання й трансфер, лікування в Україні виходить вдвічі дешевшим, ніж в Польщі, - розповідає він. - Деколи - це відчутна економія, бо здебільшого, до нас звертаються люди, яким потрібна серйозна медична допомога - протезування, імплантація. Заради якоїсь однієї пломби пацієнти не їдуть".

Про існування інтересу з боку іноземців до лікування в Україні кажуть і в Українській асоціації медичного туризму (УАМТ): після спаду, пов'язаним з початком війни на Донбасі, кількість в'їзних медичних туристів знову починає зростати. За даними УАМТ, торік Україну відвідало 50 тисяч іноземних пацієнтів. Одна з найпопулярніших послуг серед іноземців - стоматологія. Їдуть, як правило, за протезуванням зубів - таких 40 відсотків. Ще 25 відсотків приїжджають за встановленням зубних імплантатів.

В УАМТ підрахували, що кожен іноземець, лікуючись в Україні, залишає тут 2,5 тисячі доларів. Таким чином торік Україна заробила на цій сфері більше 120 мільйонів доларів.  Як повідомив віце-президент Української асоціації медичного туризму Ігор Торський, їдуть, як правило, за протезуванням зубів - таких 40 відсотків, ще 25 відсотків приїжджають за встановленням  зубних імплантатів. При чому, наголошує Торський, не низька ціна є головним аргументом, а саме співвідношення ціни та якості.

Проблеми, які заважають розвитку медичного туризму

Але попри інтерес до української медицини, медичні туристи з інших країни стикаються в Україні з проблемами. Одна з них - мовний бар'єр. Кваліфікованого персоналу зі знаннями іноземних мов в українських клініках все ще бракує, визнає Торський. З цим зіштовхнувся і Матеуш Гурняк із Кракова. За його словами, у деяких клініках Львова, куди він телефонував, з ним не могли спілкуватися ані англійською, ані польською. 

Ще одна проблема, яка відлякує медичних туристів, - це безпека й політична непевність. Підприємець Януш Куш розповідає, що деякі його клієнти, коли почули  про воєнний стан в країні, запанікували, чи буде їм безпечно в Україні. "Я довго їм пояснював, що воєнний стан не в усій країні. Люди не дуже вникають у ситуацію. Просто чують щось з новин, тому хвилюються", - пояснює польський підприємець. Його фірма пропонує медичним туристам не тільки послуги стоматологів, але й екскурсії по місту. Однак такою послугою, каже Куш, пацієнти цікавляться рідко й зазвичай не дуже хочуть виходити з готелю. 

Польські медики  не лишаться без роботи

Але попри страхи й проблеми, в Українській асоціації медичного туризму очікують, що медичний в'їзний туризм в Україні цього року зросте на 15 відсотків. Польські лікарі через це не хвилюються. Президент польського Товариства імплантологів Маріуш Дуда вважає, що українські лікарі їм - не конкуренти, хоча скарг чи випадків, коли польським лікарям треба було б поправляти роботу українських імплантологів, він не чув.

Дуда вважає, що якщо хтось вибирає нижчу ціну, то це - його право. "Це - нормальна річ. Кожен шукає те, що йому підходить", - каже польський стоматолог. Аргумент ціни, на його думку, не є аргументом для всіх. "Для когось значно важливіший - високий рівень обслуговування. Тому я не вважаю медичний туризм за конкуренцію, а лише нормальним проявом економіки в країнах, які є близько одна від одної", - каже Дуда. В Польщі, за його словами, подібна ситуація, коли до польських стоматологів приїжджають пацієнти з Німеччини, Швеції чи Англії, де ціни відповідно, дорожчі від польських.

 

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Докладно

До стоматолога в Україні: іноземці освоюють новий вид туризму

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