До кінця року Україна має виплатити 3,3 мільярда доларів держборгу

Україна має виплатити до кінця 2019 року 80,3 мільярда гривень за державним боргом. Про це свідчать дані міністерства фінансів України. Відповідно до курсу національного банку станом вівторок, 8 жовтня, сума відповідає 3,3 мільярда американських доларів. При цьому за зовнішнім боргом Україна має виплатити 8,96 мільярда гривень, а за внутрішнім - 71,33 мільярда гривень.

Наступного року на Україну чекає погашення 181,09 мільярда гривень зовнішнього та 217,08 мільярда гривень внутрішнього боргів, повідомляє інформаційна агенція "Українські новини"..

Раніше голова ради Національного банку України Богдан Данилишин зазначав, що за три літніх місяці держава мала виплатити 1,8 мільярда доларів зовнішніх боргів, а лише за вересень - 1,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, що наприкінці вересня міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах з рівня "В-" до "В".

У S&P пояснили своє рішення збільшенням валютних резервів, посиленням економічного зростання та скороченням бюджетного дефіциту. Також зазначається, що новий уряд, вочевидь, прагне збереження макрофінансоої стабільності, лібералізації економіки та досягнення домовленості про нову програму з Міжнародним валютним фондом.

11 вересня до України прибула місія Міжнародного валютного фонду. Метою переговорів місії з українськими урядовцями було отримання рекомендації для ради директорів МВФ про відкриття нової програми співпраці для України. Цю кредитну програму мають розпочати до кінця поточного року.