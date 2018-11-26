До Криму пропускатимуть лише громадян України - Держприкордонслужба

Під час воєнного стану адміністративну межу з анексованим Кримом зможуть перетинати лише громадяни з українськими документами. Іноземців, які повертатимуться з півострова, обіцяють пропускати.
Поки в 10 областях України триває воєнний стан, адміністративну межуз анексованим Кримом зможуть перетинати лише громадяни України. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України в четвер, 29 листопада.
"Що стосується адмінмежі, то її можна буде перетнути виключно за українськими документами. Це в напрямку Криму", - цитує керівника прес-служби відомства Андрія Демченка інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Іноземні громадяни, які раніше в'їхали на півострів на законних підставах, зможуть безперешкодно виїхати. "У разі, якщо в цей час будуть повертатися з тимчасово окупованої території іноземці, які до цього часу в'їхали на законних підставах, то їх пропустять", - уточнив Демченко.
Громадяни України не матимуть жодних перешкод під час перетину державних кордонів, пунктів в'їзду-виїзду на адміністративній межі з Кримом і пунктів пропуску в районі проведення операції Об'єднаних сил. При цьому прикордонники приділятимуть "особливу увагу" особам, які входять до груп ризику, і поглиблено оглядатимуть транспорт, передає інформагенція "Українські новини" з посиланням на першого заступника голови Держприкордонслужби Василя Серватюка.
Дежприкордонслужба повідомила, що всі органи й підрозділи відомства перебувають у повній бойовій готовності. Охорону державних кордонів України посилили.
В'їзд іноземців на тимчасово непідконтрольні Києву території Донецької й Луганської областей наразі не обмежували.
Воєнний стан в Україні триває з 26 листопада по 26 грудня 2018 року.
Закон надруковано в газеті Верховної Ради "Голос України". Документ набирає чинності в день опублікування. Воєнний стан в Україні триватиме 30 днів у 10 областях. (28.11.2018)
Петро Порошенко запевняє, що воєнний стан в Україні використають лише у випадку наземної агресії Росії та він не обмежить права й свободи громадян. Такі обіцянки суперечать визначенню воєнного стану, кажуть юристи. (28.11.2018)