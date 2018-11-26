 До Криму пропускатимуть лише громадян України - Держприкордонслужба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

До Криму пропускатимуть лише громадян України - Держприкордонслужба

Під час воєнного стану адміністративну межу з анексованим Кримом зможуть перетинати лише громадяни з українськими документами. Іноземців, які повертатимуться з півострова, обіцяють пропускати.

КПП Чонгар, Україна, Крим

Контрольно-пропускний пункт "Чонгар" на межі України з Кримом. Фото з архіву (2014 рік)

Поки в 10 областях України триває воєнний стан, адміністративну межуз анексованим Кримом зможуть перетинати лише громадяни України. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України в четвер, 29 листопада.

"Що стосується адмінмежі, то її можна буде перетнути виключно за українськими документами. Це в напрямку Криму", - цитує керівника прес-служби відомства Андрія Демченка інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Іноземні громадяни, які раніше в'їхали на півострів на законних підставах, зможуть безперешкодно виїхати. "У разі, якщо в цей час будуть повертатися з тимчасово окупованої території іноземці, які до цього часу в'їхали на законних підставах, то їх пропустять", - уточнив Демченко.

Громадяни України не матимуть жодних перешкод під час перетину державних кордонів, пунктів в'їзду-виїзду на адміністративній межі з Кримом і пунктів пропуску в районі проведення операції Об'єднаних сил. При цьому прикордонники приділятимуть "особливу увагу" особам, які входять до груп ризику, і поглиблено оглядатимуть транспорт, передає інформагенція "Українські новини" з посиланням на першого заступника голови Держприкордонслужби Василя Серватюка.

Дежприкордонслужба повідомила, що всі органи й підрозділи відомства перебувають у повній бойовій готовності. Охорону державних кордонів України посилили.

В'їзд іноземців на тимчасово непідконтрольні Києву території Донецької й Луганської областей наразі не обмежували.

Воєнний стан в Україні триває з 26 листопада по 26 грудня 2018 року.

DW.COM

Закон про воєнний стан в 10 областях України набув чинності

Закон надруковано в газеті Верховної Ради "Голос України". Документ набирає чинності в день опублікування. Воєнний стан в Україні триватиме 30 днів у 10 областях. (28.11.2018)  

Воєнний стан невизначеності: як обмежать права українців у наступні 30 днів

Петро Порошенко запевняє, що воєнний стан в Україні використають лише у випадку наземної агресії Росії та він не обмежить права й свободи громадян. Такі обіцянки суперечать визначенню воєнного стану, кажуть юристи. (28.11.2018)  

Росія перекидає до Криму додатковий дивізіон С-400

Після загострення відносин з Україною міністерство оборони РФ відправляє на Кримський півострів додатковий дивізіон зенитно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". (28.11.2018)  

Реклама

Докладно

Ukraine Studenten der Technischen Universität Donezk (DonNTU)

Якого майбутнього хоче молодь України, Росії й Білорусі

Молодь трьох країн не цікавляться політикою, але прагнуть змін - опитування "Левади-центру" та Фонду Бориса Нємцова. 

Крістін Лагард

МВФ може схвалити позику для України після 10 грудня

Крістін Лагард очікує, що до тої пори українська влада виконає усі обов'язкові умови для отримання траншу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  