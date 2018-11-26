До Криму пропускатимуть лише громадян України - Держприкордонслужба

Поки в 10 областях України триває воєнний стан, адміністративну межуз анексованим Кримом зможуть перетинати лише громадяни України. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України в четвер, 29 листопада.

"Що стосується адмінмежі, то її можна буде перетнути виключно за українськими документами. Це в напрямку Криму", - цитує керівника прес-служби відомства Андрія Демченка інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Іноземні громадяни, які раніше в'їхали на півострів на законних підставах, зможуть безперешкодно виїхати. "У разі, якщо в цей час будуть повертатися з тимчасово окупованої території іноземці, які до цього часу в'їхали на законних підставах, то їх пропустять", - уточнив Демченко.

Громадяни України не матимуть жодних перешкод під час перетину державних кордонів, пунктів в'їзду-виїзду на адміністративній межі з Кримом і пунктів пропуску в районі проведення операції Об'єднаних сил. При цьому прикордонники приділятимуть "особливу увагу" особам, які входять до груп ризику, і поглиблено оглядатимуть транспорт, передає інформагенція "Українські новини" з посиланням на першого заступника голови Держприкордонслужби Василя Серватюка.

Дежприкордонслужба повідомила, що всі органи й підрозділи відомства перебувають у повній бойовій готовності. Охорону державних кордонів України посилили.

В'їзд іноземців на тимчасово непідконтрольні Києву території Донецької й Луганської областей наразі не обмежували.

Воєнний стан в Україні триває з 26 листопада по 26 грудня 2018 року.