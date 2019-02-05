До країн ОЕСР шукачів притулку їде менше, а трудових мігрантів - більше
У 2018 році країни ОЕСР отримали на 35 відсотків менше заяв від шукачів притулку, ніж роком раніше. Водночас потік трудових мігрантів до цих країн зростає. Одна з топ-країн для пошуку роботи - Польща.
У Німеччині торік подали 162 тисячі заяв на отримання притулку. Це на 18 відсотків менше, ніж роком раніше
36 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2018 році отримали значно менше заяв від шукачів притулку, ніж роком раніше. Це випливає з річного звіту ОЕСР щодо міграції, який оприлюднили в середу, 18 вересня, в Берліні.
Згідно зі звітом, у 2018 році країни ОЕСР отримали понад мільйон заяв на отримання притулку. Це на 35 відсотків менше, ніж роком раніше, передає інформагенція dpa з посиланням на документ. Для порівняння: у 2015-му і 2016-му держави ОЕСР отримували рекордну кількість заяв від утікачів - понад 1,6 мільйона щороку.
Люди охоче їдуть шукати роботу й до Польщі. Це одна з найбажаніших країн для трудових мігрантів, зазначають в ОЕСР. Потік тимчасових працівників до Польщі зріс у 2018 році на 32 відсотки, йдеться у звіті.
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Позитивний список
Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Робота з металом
У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Електронна автоматизація
Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Будівництво
Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Фахівці із прокладання каналів
Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Сантехніка, опалення, вентиляція
Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Сфера транспорту
Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Медицина
Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Сфера інформаційних комунікацій та IT
Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.
Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?
Вимоги до іноземців
Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.
Автор: Тетяна Вайнман
Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Дегустатори піцци
У шанувальників піцци є можливість не тільки поїсти, але й підзаробити. Концерн Dr. Oetker, штаб-квартира якого розташована у німецькому Білефельді, щорічно запрошує на роботу мешканців цього міста. Близько 4000 дегустаторів допомагають компанії визначити кулінарні вподобання покупців.
Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Професійні брехуни
Вакансія для тих, хто вміє обманювати. В агентстві Alibi-Profi шукають акторів, сценаристів та дизайнерів. Тут займаються фальшуванням фотографій, складають запрошення на вигадані ділові зустрічі, надсилають несправжні листівки з відпустки - тобто допомагають своїм клієнтам з алібі. Ця фірма існує в Бремені з 1999 року, сьогодні в неї кілька тисяч співробітників по всій Європі.
Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Нюхарі
Німецькі компанії Beiersdorf та Henkel, що випускають косметику та товари побутової хімії, мають у своєму штаті унікальних фахівців Geruchsforscher (нюхарів). Їхнє завдання полягає у тому, щоб нюхати пахви людей, котрі тестують дезодоранти. Заробіток - до 3220 євро брутто. Кандидати на цю вакансію повинні мати щонайменше три роки освіти на факультеті біології чи біотехнологій.
Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Фуд-стилісти
Гарно викласти їжу для фотографій - справжнє мистецтво. Саме цією справою щодня й займаються фуд-стилісти. Таких спеціалістів потребують в ресторанах, книжкових видавництвах та в агентствах з просування у соціальних мережах. Освіта кухаря, кондитера чи фотографа є бажаною.
Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Випробувачі еротичних товарів
Тестувати потрібно не тільки дезодоранти, але й секс-іграшки. Німецький виробник еротичних товарів Vinico шукає співробітника старшого 18 років, який готовий випробовувати товари на свій вибір та залишати про них конструктивні відгуки.
Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Прибиральники на місці злочинів
За цю важку працю прибиральники отримують близько 2700 євро без вирахування податків. Кандидат на цю вакансію повинен не тільки вміти добре відчищати поверхні, але й мати особливі знання, які можна отримати у берлінській клініговій компанії Heistermann.
Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Нестандартні моделі
На цій світлині - альбінос Шон Росс з США, який уславився через свою "специфічну" зовнішність. Тепер таких моделей шукають й в Німеччині. Берлінське агентство Misfit Models просить надсилати кілька фотографій та коротку розповідь про себе.
Ринок праці: найдивніші вакансії в Німеччині
Наглядачі за житлом
Найбільше наглядачів (Haushüter) потребують пенсіонери, які на тривалий час кудись їдуть та бояться залишати свій будинок чи квартиру без нагляду. За місяць такої роботи обіцяють заплатити 450 євро. Фахівець має перевіряти поштову скриньку, поливати квіти, годувати домашніх тварин.