До країн ОЕСР шукачів притулку їде менше, а трудових мігрантів - більше

36 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2018 році отримали значно менше заяв від шукачів притулку, ніж роком раніше. Це випливає з річного звіту ОЕСР щодо міграції, який оприлюднили в середу, 18 вересня, в Берліні.

Згідно зі звітом, у 2018 році країни ОЕСР отримали понад мільйон заяв на отримання притулку. Це на 35 відсотків менше, ніж роком раніше, передає інформагенція dpa з посиланням на документ. Для порівняння: у 2015-му і 2016-му держави ОЕСР отримували рекордну кількість заяв від утікачів - понад 1,6 мільйона щороку.

У Німеччині у 2018 році подали 162 тисячі заяв на отримання притулку. Це на 18 відсотків менше, ніж роком раніше. Водночас в ОЕСР зафіксували збільшення кількості мігрантів, які переїздять до Німеччини працювати, повідомив експерт організації Томас Лібіґ (Thomas Liebig). До кінця 2018-го близько 70 відсотків трудових мігрантів змогли влаштуватися на роботу в цій країні. Щоправда, новоприбулим нерідко доводиться виконувати малооплачувану роботу, яка не відповідає їхньому рівню кваліфікації.

Люди охоче їдуть шукати роботу й до Польщі. Це одна з найбажаніших країн для трудових мігрантів, зазначають в ОЕСР. Потік тимчасових працівників до Польщі зріс у 2018 році на 32 відсотки, йдеться у звіті.

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