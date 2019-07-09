До Вищого антикорупційного суду направлено перший обвинувальний акт

До Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у четвер, 5 вересня, було направлено перший обвинувальний акт, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Йдеться про обвинувачення стосовно колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного та проєктного Інституту титану. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу щодо зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомили в САП, протягом 2012-2013 років він у змові з іншими особами забезпечив переказ державним підприємством іноземній компанії на Британських Віргінських островах 1,258 мільйона доларів США за роботи та послуги, які не надавалися. Під час досудового розслідування підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Керівник САП Назар Холодницький повідомив ексзаступнику гендиректора Інституту титану про підозру в скоєнні злочину наприкінці липня.

Колишній президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення цього суду було однією з умов продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). На його створенні наполягав також Брюссель, надаючи відповідну підтримку. ВАКС розпочав свою роботу 5 вересня. Суд має розглядати всі справи про корупційні злочини, незалежно від того, хто завершував розслідування.

Голова суду Олена Танасевич заявила, що до ВАКС із місцевих судів загальної юрисдикції надійде понад три тисячі кримінальних справ, з яких лише у 190 досудове розслідування завершувало НАБУ під процесуальним керівництвом САП. Голова ВАКС розповіла, що в суді буде шість слідчих суддів, сім колегій суддів у першій інстанції та чотири колегії - в апеляційній палаті ВАКС.