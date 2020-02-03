 ″Доступні кредити 5-7-9%″: позик видали на понад три мільярди гривень | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.08.2020

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Економіка

"Доступні кредити 5-7-9%": позик видали на понад три мільярди гривень

Понад 1700 українських підприємств отримали позики за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Найбільше коштів видали сільськогосподарським підприємствам.

В рамках державної програми доступних кредитів було видано позик на 3,3 мільярда гривень

Українські підприємства до 1 серпня отримали за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" позик на 3,3 мільярда гривень. Про це у понеділок, 3 серпня, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.

Загалом кредити отримали 1755 компаній. Найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62 відсотки) та переробної промисловості (14 відсотків). Серед регіонів за кількістю оформлених договорів лідирують Харківська (12 відсотків), Київська (11 відсотків) та Сумська (8 відсотків) області.

Кредити в рамках цієї програми зараз видають 18 банків, ще 10 фінансових установ хочуть долучитися до неї, зазначила Ковалів.

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Програма "Доступні кредити 5-7-9%" була ініційована президентом України та урядом для підтримки мікро- та малих підприємств. Надання трьох можливих ставок за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5 відсотка річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5 відсотків річних.

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Докладно

В рамках державної програми доступних кредитів було видано позик на 3,3 мільярда гривень

"Доступні кредити 5-7-9%": видали 3,3 мільярда гривень

Понад 1700 українських підприємств отримали кредити в рамках державної програми доступних кредитів.  

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