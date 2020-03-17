Рада заборонила штрафні санкції за кредитами під час карантину
Український парламент заборонив нараховувати штрафні санкції за кредитами під час карантину та протягом 30 днів після його завершення.
Верховна Рада у вівторок, 16 червня, затвердила у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до Господарського кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину.
За законопроєкт проголосували 344 народних депутати. Згідно з пояснювальною запискою, розміщеною на сайті Верховної Ради, акт спрямований на захист суб'єктів господарювання від нарахування у період карантину та у 30-денний період після його завершення штрафів і пені за кредитами.
З цією метою вносяться доповнення до Господарського кодексу України, згідно з якими у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого урядом, і у 30-денний період після дня його завершення, позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за прострочення, йдеться в документі.
"Введення Кабінетом міністрів карантину для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (...) негативно впливає на здійснення господарської діяльності в Україні. Негативного впливу зазнають усі суб’єкти господарювання за наслідками введення обмежень, передбачених карантином. А це значно ускладнює або взагалі унеможливлює своєчасну виплату платежів за кредитами (позиками)", - наголошується в пояснювальній записці.
Як повідомлялося, наприкінці травня уряд України затвердив з доопрацюваннями Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19. В уряді запевняють, що в програмі "враховані ініціативи за такими напрямками: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до інфраструктури". Крім того, "важливою частиною програми буде "системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника". "Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні", - наголошується у повідомленні.
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