Дослідження: євреї заявляють про зростання антисемітизму в Європі

Значна частина єврейського населення країн ЄС має відчуття, що упродовж минулих п'яти років у Європі значно зріс рівень антисемітизму. Це головний висновок опитування, яке провело Агентство з основних прав Європейського Союзу (FRA). Результати оприлюднили в понеділок, 10 грудня.

Онлайн-опитування провели у 12 країнах ЄС. На запитання відповіли понад 16 тисяч тисяч осіб, які називають себе євреями. Згідно з результатами, 63 відсотки опитаних вважають, що рівень антисемітизму у країнах ЄС за останні п'ять років значно зріс. 23 відсотки говорять про невелике зростання. 45 відсотків назвали антисемітизм "дуже великою проблемою".

Третина опитаних заявили про образи й утиски

40 відсотків опитаних бояться в найближчому майбутньому стати жертвами насильницького нападу на ґрунті антисемітизму. Насправді протягом минулого року нападів зазнали два відсотки респондентів, ідеться в дослідженні.

Майже третина опитаних заявила, що зазнала антисемітських образ чи утисків. Це трапляється передусім в інтернеті й соціальних мережах, уточнюють автори дослідження.

Антисемітські стереотипи

За словами опитаних, найчастіше антисемітизм походить від радикальних мусульман (30 відсотків випадків образ чи утисків), прихильників лівих політичних поглядів (21 відсоток), колег чи однокласників (16 відсотків), знайомих (15 відсотків) і носіїв праворадикальних політичних поглядів (13 відсотків).

Серед антисемітських стереотипів, які особливо поширені в інтернеті, дослідники називають такі: "ізраїльтяни поводяться з палестинцями, як нацисти", "євреї мають надто багато влади" та "євреї використовують роль жертв Голокосту для власних цілей".

"Результати (дослідження - Ред.) показують, що антисемітизм присутній у громадському житті. При цьому негативні кліше повторюються і засвоюються", - пишуть дослідники.

80 відсотків опитаних, які зазнали образ чи утисків, не повідомляють про це в поліцію чи громадські організації. Більшість вважає, що це нічого не змінить.

Опитування провели у травні-червні 2018 року в Австрії, Бельгії, Великобританії, Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Угорщині, Франції та Швеції. За даними Агентства з основних прав Європейського Союзу, саме в цих країнах мешкають понад 96 відсотків юдеїв ЄС.

Минулого тижня в ЄС домовилися посилити боротьбу з антисемітизмом.