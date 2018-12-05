Дослідження: У світі стало менше жертв тероризму

У світі в 2017 році кількість жертв тероризму відчутно скоротилася, ідеться в оприлюдненому в Лондоні в середу, 5 грудня, дослідженні Інституту економіки та миру (IEP). За його даними, торік через дії терористів загинули 18 814 осіб, що на 27 відсотків менше, аніж у 2016 році. У порівнянні з 2014 роком, різниця становить 44 відсотки, повідомляє агенція новин dpa.

Дослідники особливо відзначили ситуацію в Сирії та Іраку, де після відступу "Ісламської держави" (ІД) гинути від рук терористів стали значно рідше. В Європі кількість жертв терактів у 2016 році становила 168 осіб, торік вона впала до 81 особи. Помітне покращення безпекової ситуації зафіксовано у Німеччині, Франції та Бельгії.

Представник дослідницької установи Стів Кіллелі серед причин змін ситуації назвав те, що ІД втрачає свою здатність вербувати потенційних терористів, тоді як системи спостереження за підозрюваними стали кращими. За його словами, у Західній Європі та Північній Америці зросла загроза нападів з боку правих екстремістів.