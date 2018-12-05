 Дослідження: У світі стало менше жертв тероризму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Дослідження: У світі стало менше жертв тероризму

Дослідники відзначають зростання загрози з боку правих у Західній Європі та Північній Америці.

У 2017 році кількість жертв тероризму скоротилася - дослідники

У 2017 році кількість жертв тероризму скоротилася - дослідники

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Головною мішенню була інформагенція "Ісламської держави" - Amaq.

У Німеччині засудили майже до 10 років ув'язнення організатора вибухів біля мечеті та міжнародного конгрес-центру, що сталися в Дрездені у вересні 2016 року. (31.08.2018)

Французькі спецслужби затримали шістьох крайньоправих активістів, яких підозрюють у підготовці замаху на президента республіки. Їм інкримінують створення "кримінальної терористичної організації". (06.11.2018)

У світі в 2017 році кількість жертв тероризму відчутно скоротилася, ідеться в оприлюдненому в Лондоні в середу, 5 грудня, дослідженні Інституту економіки та миру (IEP). За його даними, торік через дії терористів загинули 18 814 осіб, що на 27 відсотків менше, аніж у 2016 році. У порівнянні з 2014 роком, різниця становить 44 відсотки, повідомляє агенція новин dpa.

Дослідники особливо відзначили ситуацію в Сирії та Іраку, де після відступу "Ісламської держави" (ІД) гинути від рук терористів стали значно рідше. В Європі кількість жертв терактів у 2016 році становила 168 осіб, торік вона впала до 81 особи. Помітне покращення безпекової ситуації зафіксовано у Німеччині, Франції та Бельгії.

Представник дослідницької установи Стів Кіллелі серед причин змін ситуації назвав те, що ІД втрачає свою здатність вербувати потенційних терористів, тоді як системи спостереження за підозрюваними стали кращими. За його словами, у Західній Європі та Північній Америці зросла загроза нападів з боку правих екстремістів.

  • Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Мавзолеї Тімбукту в Малі

    2012 року в стародавньому місті-оазі Тімбукту, розташованому на півночі Малі, бойовики ісламістського угруповання "Ансар-ад-Дін" знищили мусульманські мавзолеї, яким вже багато сотень років. Свої вчинки вони аргументували тим, що ці місця, де спочивав тлін ісламських вчених, служили поклонінню святим. Так само були зруйновані й мінарети валькованих мечетей, як той, що зображений на фото.

  • Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Ось цей чоловік доглядав поховання в мавзолеях у Тімбукту. На цьому відзнятому 2014 року знімку він молиться на одному з поховань. Та наразі вони мають зовсім інший вигляд, адже…

  • Відбудовано за допомогою ООН

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Відбудовано за допомогою ООН

    …багато мавзолеїв змогли відбудувати за допомогою Об'єднаних Націй. Сане Чірфі (справа на фото) разом з родиною доглядає за мавзолеєм святого Альфа Мойя.

  • Пальміра у Сирії

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Пальміра у Сирії

    Впродовж 2015 року терористи "Ісламської держави" зруйнували в античній Пальмірі храм Баала, споруджений майже дві тисячі років тому, багато мавзолеїв та тріумфальну арку. Фотограф тримає відзнятий ним же в березні 2014 року знімок храму Баала на тлі руїн споруди. Після витіснення терористів з міста археологи зраділи, адже чимало руїн античного міста постраждали менше, ніж вони побоювалися.

  • Церква Святого Юліана в Сирії

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Церква Святого Юліана в Сирії

    Монастир святого Юліана (Еліана) в місті Хомсі вважався одним з найважливіших місць паломництва серед християн-сирійців. Розташований в центральній частині Сирії поблизу міста Ель-Кар'ятейн він був зведений у 5-му столітті.

  • Зрівняний терористами з землею

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Зрівняний терористами з землею

    2015 року ІД зрівняла храм із землею. В інтернет екстремісти виклали кадри, на яких було видно, як вони руйнують споруду бульдозерами. Тим часом місто відбили від терористів. Середина однієї із частин споруди вигоріла дощенту. Так само відбудувати належить і цей монастир.

  • Стародавня Хатра в Іраку

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Стародавня Хатра в Іраку

    Ель-Хадр, або Хатра, була столицею першого арабського царства. Завдяки своїм високим, товстелезним та підсиленим баштами мурам вона змогла вистояти під час навали римських військ у 116 та 198 роках нашої ери.

  • Розтрощенні тисячолітні статуї

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Розтрощенні тисячолітні статуї

    На початку 2015 року ІД зруйнували частину руїн міста. На знімку - один з кадрів відео терористів. Агенція новин AP змогла підтвердили його автентичність. Крім того, ісламісти розтрощили тисячолітні статуї ассирійської доби в музеї північно-іракського міста Мосул та в некрополі стародавньої ассирійської столиці Ніневії. За наявною інформацією, вони зруйнували історичне місто Німруд бульдозерами.

  • Die zu dem Zeitpunkt höchste Buddha-Statue der Welt in Afghanistan (Foto: Mildres Dearborn)

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Баміанська долина в Афганістані

    У провінції Баміан були розташовані дві монументальні статуї Будди. Монахи-буддисти висікли їх у скелі 1500 років тому. Тож таким чином ці статуї були свідками доісламського минулого Афганістану. На цьому відзнятому в 1973 році знімку ще можна побачити 53-метрову статую, яка на той час вважалася найбільшою в світі.

  • Танки, ракети та динаміт

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Танки, ракети та динаміт

    Радикальний ісламський рух "Талібан" зруйнував обидві статуї 2001 року. До знищення історичних цінностей залучили танки, ракети та динаміт. На руйнування історичних об'єктів пішло кілька тижнів. З 2003 року культурний ландшафт та археологічні знахідки в Баміанській долині є частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

    Автор: Ута Штайнвер, Валерій Сааков


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Знищено терористами: світова культурна спадщина

Вперше Міжнародний кримінальний суд розглянув випадок знищення світової культурної спадщини. Ідеться про історичні споруди в стародавньому малійському місті Тімбукту. Але культурну спадщину нищили й в інших місцях. (05.10.2016)  

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